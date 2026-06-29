CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-CLUB SAN MARTIN

La Comisión Directiva del Club San Martín, CONVOCA a los asociados y asociadas a la Asamblea

General Ordinaria a realizarse el día sábado 24 de julio de 2026, a las 19:00 horas en las

instalaciones del Club, sita en Chacra 10, parcela 3, paraje la Catarata de la localidad de El Hoyo.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos (2) socios presentes para firmar el acta de la Asamblea,

conjuntamente con el presidente y la secretaria.

2. Elección de las nuevas autoridades de la Comisión Directiva: Renovación total de los

miembros (presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,

4 vocales titulares y 3 vocales suplentes) por el período de dos (2) años.

3. Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas: Renovación total de los

miembros (2 titulares y 2 suplentes) por el período de dos (2) años.

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora

después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de

los asociados.