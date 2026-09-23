Convocan a participar de la 3° Feria del Libro de Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, invita a escritores y escritoras, editoriales, librerías, artistas visuales, bibliotecas, instituciones educativas, proyectos culturales y expositores a ser parte de la 3ª Feria del Libro de Lago Puelo, que se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Gimnasio Municipal.

Durante tres jornadas, la Feria será un punto de encuentro para compartir historias, ideas y experiencias. Habrá presentaciones de libros, charlas, propuestas de instituciones educativas, actividades para las infancias, muestras artísticas y espacios dedicados a la lectura y al intercambio de saberes.

La propuesta busca abrir las puertas a toda la comunidad y generar un espacio donde estudiantes, docentes, familias, profesionales y público en general puedan acercarse a los libros, conocer nuevas voces, descubrir proyectos y disfrutar de distintas expresiones culturales.

Esta tercera edición también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de la vida cultural y educativa de Lago Puelo y de toda la Comarca Andina, poniendo en valor el encuentro y el intercambio como herramientas para aprender y construir comunidad.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Quienes quieran participar como expositores, escritores, editoriales, librerías, artistas o instituciones ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado:

Informes y consultas: -2944 38 0831 – culturalagopuelo2024@gmail.com