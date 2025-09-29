Convenio por la salud y el deporte en El Bolsón

El vicerrector de la Sede Andina y el intendente de El Bolsón firman un convenio para crear un nuevo espacio cardioprotegido y contar con un espacio para la práctica deportiva de los estudiantes en El Bolsón.

La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Municipio de El Bolsón, el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro y el Club de Andinismo de El Bolsón unieron esfuerzos en un convenio de colaboración interinstitucional clave para el Bolsón y en especial para los estudiantes universitarios.

El objetivo es establecer una «Zona Cardioprotegida» en el Polideportivo Municipal de El Bolsón. Gracias a este acuerdo, el polideportivo contará con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y con personal capacitado en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y en el uso del equipo.

¿Qué aporta y que recibe cada institución?

La Sede Andina de la UNRN facilitará el DEA en préstamo institucional. El Club de Andinismo de El Bolsón ofrecerá capacitaciones anuales en RCP y uso del DEA a docentes, estudiantes y personal de las instituciones involucradas. El Municipio de El Bolsón y Ministerio de Educación se ocuparán de la señalización y cartelería necesarias para la correcta ubicación del desfibrilador. Estas instituciones se comprometen por 4 años a brindar días y horarios de uso del polideportivo para actividades físicas y deportivas a los estudiantes de la Sede Andina de la localización de El Bolsón.

El vicerrector sostuvo que: “Este convenio entre las cuatro instituciones tiene múltiples objetivos, como contar con un nuevo lugar cardioprotegido a partir de sumar un desfibrilador para reanimación cardiopulmonar en Bolsón y que los 500 estudiantes de la localización de esa ciudad de la Sede Andina cuenten a partir de ahora con un nuevo lugar para poder realizar actividades deportivas que hacen al bienestar y la generación de comunidad entre los y las estudiantes.”

La firma de este acuerdo es un gran paso para proteger a la comunidad que utiliza las instalaciones del polideportivo, transformando un espacio de recreación y deporte en un entorno mucho más seguro, permitiendo actuar de forma inmediata ante una emergencia cardíaca.