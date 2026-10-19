Continúa la obra de renovación y extensión de la red de agua en el barrio Currumahuida de El Hoyo



Avanzan los trabajos de renovación y ampliación de la red de agua potable en el sector Viñedo de Currumahuida, con el objetivo de mejorar el servicio y optimizar la presión de agua para los vecinos de la zona.

La obra contempla la vinculación de la cisterna de 100 m³ ubicada en el sector de Viñedo con la red proveniente de la cisterna de Ruiz, extendiendo la nueva cañería hasta realizar la conexión frente a la familia Vargas.

Esta intervención permitirá integrar y fortalecer el sistema de distribución favoreciendo una mayor y más estable presión de agua para todo el sector.

La ejecución de esta obra permite dar respuesta a los requerimientos de los vecinos y se espera finalice en los próximos días.

Los trabajos se están realizando en conjunto con la DGSP.