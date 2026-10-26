Continúa el Calendario de Salud Animal en El Hoyo



Con la finalidad de prevenir la reproducción descontrolada de perros y gatos, reducir el abandono y evitar el contagio de enfermedades, tuvo lugar una nueva jornada de castraciones en el barrio Currumahuida.

En esta ocasión, se realizaron 37 operaciones de castración, se aplicaron 38 vacunas antirrábicas y se brindaron 22 comprimidos antiparasitarios para caninos y felinos.

La jornada tiene la finalidad de promover una tenencia responsable y atenta a los riesgos en cuanto a salud de las mascotas.

Además se avanzó en el relevamiento de perros y gatos, para saber la cantidad de animales presentes en la localidad y la posibilidad de frenar enfermedades que puedan contagiarse a seres humanos.

Es importante recalcar que las personas que sacaron turno, se presenten en día y horario acordados, para dar continuidad al calendario de manera regular.

Las próximas fechas del calendario se estarán comunicando por los canales oficiales de la Municipalidad de El Hoyo.