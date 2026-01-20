Consenso Fiscal: Torres acordó con intendentes un pacto de responsabilidad y equilibrio fiscal y una baja progresiva de Ingresos Brutos

Fue en el marco de un acto que el mandatario encabezó este martes en Casa de Gobierno, donde también presentó los resultados del Plan de Desendeudamiento impulsado durante la actual gestión provincial. El acuerdo, sellado con los municipios chubutenses, apunta a articular un desarrollo armónico y coordinado de las políticas fiscales en el territorio, mediante un manejo responsable del presupuesto, equilibrando los gastos con los ingresos reales. “Si logramos semejante nivel de desendeudamiento en estas condiciones, también podemos ponernos de acuerdo para construir una matriz fiscal que invite a más inversiones, mejore la calidad crediticia y, sobre todo, garantice que el contribuyente sepa que sus recursos están bien administrados”, expresó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presidió este martes la firma de un acuerdo clave para garantizar el equilibrio fiscal. A partir de la rúbrica del denominado “Consenso Fiscal Provincial”, el Ejecutivo y las distintas localidades chubutenses se comprometen a reducir y armonizar las alícuotas de Ingresos Brutos, en un esquema de responsabilidad fiscal.

Ante la persistente baja de ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas y de la coparticipación nacional, el acuerdo prevé la implementación de acciones orientadas a ordenar las cuentas públicas y coordinar las políticas fiscales en todo el territorio provincial, garantizando un uso responsable del presupuesto y adecuando los gastos a los ingresos reales.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, con la participación de intendentes y jefes comunales de toda la provincia. En ese marco, el mandatario también presentó los resultados del Plan de Desendeudamiento impulsado desde diciembre de 2023, basado en el cumplimiento de pagos, la reducción sostenida de la deuda provincial y la reactivación de obras prioritarias que habían sido abandonadas por el Gobierno Nacional.

Contexto económico nacional complejo

Durante su discurso, Torres destacó la relevancia del acuerdo alcanzado en un escenario económico adverso a nivel nacional y agradeció a los intendentes que se hicieron presentes “en una coyuntura económica realmente difícil, marcada por una fuerte recesión y un barril petrolero prácticamente negativo, que impacta de lleno en las arcas provinciales y municipales. En este contexto, era fundamental avanzar en un acuerdo con todos los municipios para generar un ordenamiento fiscal que nos permita cumplir con las obligaciones del Estado”, señaló.

El Gobernador remarcó además el impacto financiero de las emergencias que atraviesa la provincia. “Hoy tenemos que afrontar situaciones críticas, como lo que ocurre en la Cordillera, donde aún es complejo cuantificar el daño total. Solo la reconstrucción de la línea de media tensión del Coihue implica una inversión superior a los 12.000 millones de pesos. A esto se suma la reparación de líneas incendiadas y el acompañamiento a las familias que perdieron sus viviendas, a los municipios y a los servicios públicos. Todo esto demanda recursos que provienen del esfuerzo de los contribuyentes”, explicó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de un trabajo conjunto entre Provincia y municipios. “Un municipio deficitario necesita el acompañamiento de la Provincia, pero un municipio ordenado y responsable también acompaña a la Provincia en este proceso de ordenamiento, cuyo objetivo central es brindar previsibilidad”, afirmó.

Respecto a la situación en Comodoro Rivadavia, Torres indicó que se avanza en un esquema integral de acompañamiento. “Estamos frente a una realidad compleja, con distintas situaciones sociales y económicas que deben ser atendidas de manera integral. Hay una problemática habitacional que se resolverá mediante un plan de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. También habrá soluciones transitorias a través de alquileres y acceso a créditos del Banco del Chubut”, detalló.

Desendeudamiento y cuentas claras

El Gobernador destacó que “este año tuvimos el récord de exportaciones en la historia de la provincia, de las cuales cero pesos vuelven a Chubut, y este es un grave problema que tenemos como país”. En ese marco, remarcó que “con esfuerzo, ingeniería financiera, compromiso y responsabilidad, logramos algo inédito: ser la provincia que más se desendeudó mientras hacía obra pública, sinónimo de desarrollo”.

“Tomamos la decisión, en conjunto con los intendentes, de garantizar el correcto funcionamiento de un Estado que cada vez tiene más obligaciones, en un contexto de fuerte presión recaudatoria nacional”, sostuvo, y enfatizó que “ningún municipio ni la Provincia pueden gastar más de lo que les ingresa”.

Torres aseguró que se trata de una premisa básica de ordenamiento fiscal. “No es una cuestión ideológica, sino de sentido común. La base es que seamos todos responsables, y por eso logramos ponernos de acuerdo con los intendentes para sostener un esquema fiscal que ayude al progreso de la provincia y nos proteja frente a crisis económicas nacionales”.

Recursos bien administrados

“Si logramos semejante nivel de desendeudamiento en estas condiciones, también podemos construir una matriz fiscal que invite a más inversiones, mejore la calidad crediticia y garantice que los recursos de los contribuyentes estén bien administrados”, reiteró el mandatario.

En ese marco, destacó que el compromiso de responsabilidad fiscal estará acompañado por un fuerte eje de transparencia. “Hoy es importante que los chubutenses sepan que, después de dos años, logramos lo que parecía imposible: la provincia no le debe un solo peso a la Nación y demostramos que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y dar respuestas concretas a la gente”, concluyó.

Plan de Desendeudamiento

Durante el acto, Torres realizó un balance del Plan de Desendeudamiento más grande de la historia de la provincia, que incluyó el traspaso y la reactivación de obras prioritarias paralizadas por el Gobierno Nacional. Precisó que se canceló por completo la deuda del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que pasó de $260 millones en diciembre de 2024 a cero pesos en la actualidad.

Además, indicó que la relación del stock de deuda sobre los ingresos provinciales se redujo al 27,5%, lo que representa una baja de 73 puntos porcentuales. En términos de dólares, la deuda pasó de 849 millones a 523 millones, logrando un desendeudamiento de 326 millones de dólares.

En relación al Fondo Fiduciario, recordó que se trataba de una deuda indexada por inflación que comprometía gran parte de los ingresos provinciales. “Hoy podemos afirmar que Chubut no le debe un solo peso al Estado Nacional, aunque no desistimos del reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la provincia”, enfatizó.

Finalmente, confirmó que la Provincia avanzará con un reclamo judicial por fondos previsionales. “Vamos a ir a la Corte Suprema porque Chubut honra sus deudas. Estamos reclamando más de 50.000 millones de pesos que corresponden a nuestros jubilados y deben destinarse a la Caja Previsional”, sostuvo.

Pacto fiscal

Participaron de la firma del acuerdo los intendentes Gerardo Merino (Trelew); Damián Biss (Rawson); Gustavo Sastre (Puerto Madryn); Matías Taccetta (Esquel); Claudia Loyola (Camarones); Darío James (Gaiman); Luka Jones (28 de Julio); Jorge Perversi (Puerto Pirámides); Mariel Peralta (Rada Tilly); Gustavo Loyaute (Río Mayo); Rubén Calpanchay (José de San Martín); Víctor Candia (Paso del Sapo); Jorge Seitune (Tecka); Oscar Currilén (El Maitén); Iván Fernández (Lago Puelo); Silvio Boudargham (Cholila); Mario Pichiñan (Paso de Indios); Diego Pérez (Río Pico); Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer); y representantes de Epuyén, El Hoyo y Comodoro Rivadavia.

