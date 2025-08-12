Confirmaron condena perpetua para Napal y Peinepil por el asesinato de José Crettón

Los jueces de Cámara Penal del Noroeste del Chubut, con asiento en Esquel, votaron hoy por unanimidad por la confirmación de la pena para ambos imputados.

Cabe recordar que la sentencia del juez Jorge Novarino se produjo en los tribunales de Lago Puelo el 6 de marzo del corriente año.

En esta oportunidad, Daniel Napal y Carlos Peinepil siguieron la audiencia vía zoom desde el Centro Provincial de Detención en Trelew, en respuesta a la impugnación planteada por el abogado defensor de los condenados, Hugo Cancino.

En su fallo, los magistrados no hicieron lugar a la impugnación ordinaria interpuesta por la defensa particular de los condenados por la desaparición y crimen de José Crettón (el 11 de agosto del 2022 en El Maitén), condenando a Daniel Napal a cumplir la pena de prisión perpetua, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de “homicidio transversal” en perjuicio del joven cuyo cuerpo aún no fue encontrado, del que también resultaron víctimas Sergio Crettón (padre de la víctima), Mariana Trujillo (madre de la víctima), y Marcela González (pareja de José Crettón).

Asimismo, la Cámara confirmó el fallo respecto de Carlos Peinepil, a quien se le impone prisión perpetua, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido por precio o promesa”.