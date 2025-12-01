Confirman que un rayo genero el incendio en la Reserva Provincial El Turbio

Un foco activo se mantiene bajo observación en la zona de El Turbio, al norte del Parque Nacional Lago Puelo y dentro de la Reserva Provincial El Turbio, área que está bajo jurisdicción del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). Brigadistas provinciales y personal de Parques trabajan de manera coordinada en el lugar, apoyados por un avión hidrante con base en El Bolsón.

Confirmado: un rayo cayó en el punto del incendio

Fuentes técnicas de Parques Nacionales aportaron un mapa oficial de descargas eléctricas correspondiente al 29 de noviembre, elaborado por la plataforma Geo-Rayos. El registro marca impactos directos en la zona donde actualmente se desarrolla el incendio, lo que permite afirmar que el origen del fuego está asociado a la tormenta eléctrica del fin de semana.

“Según nuestras verificaciones, en ese lugar cayó un rayo”, confirmaron desde el Parque Nacional Lago Puelo. Aunque el foco no está dentro del Parque, sí se ubica en un área colindante donde la topografía es muy compleja y el acceso terrestre es limitado.

– Operativo desplegado

El intendente del PN Lago Puelo, Sergio Rusak, informó que se realizó navegación lacustre para trasladar personal y equipos, acompañando el trabajo que encabeza el SPMF. En simultáneo, el avión hidrante del aeródromo de El Bolsón realizó varias descargas sobre el sector activo del incendio.

El área afectada se encuentra en bosque nativo de alta montaña, dentro de la cordillera chubutense, lo que obliga a reforzar el monitoreo por las próximas horas debido a la permanencia de material fino seco y condiciones meteorológicas variables.

– Tormentas, rayos y riesgo extremo

La región atraviesa un período de sequía severa, con tormentas eléctricas sin precipitaciones significativas. El mapeo de descargas eléctricas muestra decenas de rayos en el corredor cordillerano, desde Lago Puelo hasta la zona de la Cuesta del Ternero y sectores altos de la comarca.