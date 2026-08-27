Concurso Emprendedor 2026: Provincia recuerda convocatoria para impulsar proyectos innovadores y con potencial exportador

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Universidad CAECE, a través de la Usina de Emprendedores, lanzaron la 8° edición de esta propuesta destinada a promover el desarrollo de nuevos proyectos con perfil innovador y tecnológico, potencial exportador y compromiso social y ambiental. La recepción permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, informa sobre la apertura de la 8° edición del Concurso Emprendedor 2026, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Universidad CAECE, a través de la Usina de Emprendedores, una iniciativa que busca acompañar y visibilizar proyectos que aporten soluciones innovadoras y que presenten posibilidades concretas de crecimiento.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos que se destaquen por incorporar un perfil innovador y tecnológico, contar con potencial exportador y demostrar un compromiso social y ambiental. De esta manera, el concurso busca reconocer propuestas capaces de generar valor económico y, al mismo tiempo, aportar soluciones frente a desafíos sociales y ambientales.

Entre los proyectos participantes se seleccionarán tres propuestas que recibirán reconocimientos de acuerdo con su posición. El primer premio será de 2.500.000 pesos, acompañado de un certificado y una placa de reconocimiento, mientras que los proyectos que obtengan el segundo y tercer puesto recibirán certificados y placas.

La convocatoria representa una oportunidad para que emprendedores y equipos con proyectos en desarrollo puedan dar visibilidad a sus iniciativas, acceder a un reconocimiento institucional y fortalecer el posicionamiento de sus propuestas dentro del ecosistema emprendedor.

Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 11 de septiembre de 2026. Las bases y condiciones y el formulario de postulación se encuentran disponibles a través de la convocatoria publicada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut.

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