Concejales de El Hoyo declararán la emergencia sanitaria, hace tres meses que el hospital no tiene calefacción

Este lunes, en el hospital rural de El Hoyo se realizó la asamblea abierta a la comunidad, en la que participó la comunidad hospitalaria, autoridades municipales de ambos poderes, vecinos y vecinas. En este espacio se expuso la realidad del nosocomio, que lleva más de tres meses sin calefacción, entre otros problemas de infraestructura. Este miércoles el Concejo Deliberante va a declarar la emergencia sanitaria la cual será elevada a las autoridades provinciales competentes y se informará a la Defensoría del Pueblo.

Finalizada la asamblea en la que se acordó que el poder legislativo declare la emergencia sanitaria local, para contar con una herramienta que sume fuerza a las gestiones y reclamos en busca de una solución a los problemas que afectan el funcionamiento del hospital y la atención de la salud pública, especialmente por falta de calefacción.

Los presentes coincidieron que la decisión es política y económica, ya que el Estado Provincial debería hacerse cargo de las inversiones necesarias para solucionar la grave situación que atraviesa el hospital.

En la asamblea participaron trabajadores/as de los distintos servicios del nosocomio, el director Dr. Matías Arnedo, el delegado gremial de ATE Ricardo Amat, el intendente Pol Huisman acompañado por el secretario de planificación municipal, los concejales Flak, Mariguan, Szudruk y Cortes.

Por su parte desde la intendencia Huisman renovó el compromiso de acompañar las gestiones que sean necesarias para arribar a una solución; así mismo se informó que transcurrido ya tres meses con varias idas y vueltas en la comunicación con los ministerios competentes del gobierno provincial, recién la semana pasada se habilitó al municipio a realizar un relevamiento e informe de situación en relación a los problemas de sistema de gas y calefacción, lo cual ya fue elevado acompañado con dos propuestas factibles, ahora resta que desde el ministerio de infraestructura decida y resuelva la inversión y ejecución de trabajos .

Al respecto el intendente Huisman, dijo “Claramente, yo no soy el ministro de economía, pero no se puede dejar a toda una población sin hospital. Nosotros sabemos que estas son decisiones del gobierno provincial en donde tanto salud, infraestructura y economía tienen que asignar recursos para resolver estos problemas”, al tiempo que agregó “Una instancia como la actual yo creo que es valiosa porque uno acuerda entre los distintos sectores como actuar en estos casos. Yo voy a hacer lo que hago siempre hablar con los Ministros… y si nadie decide voy a hablar con el gobernador “, afirmó el mandatario municipal.

Por su parte el delegado de ATE, Ricardo Amat, se mostró descreído de que la solución llegue rápido, teniendo en cuenta que hace tres meses que no se resuelve el principal problema que hoy afecta al hospital por “ falta de calefacción” , señalando al respecto “no creo que haya una solución cercana. Ojalá me equivoque, pero pienso que vamos a estar todo el invierno sin gas. Mi experiencia de 35 años dentro del sistema de Salud Pública me indica que estas cuestiones no se arreglan de un día para otro”.

Hoy la realidad afecta el funcionamiento y atención hospitalaria, ya que tanto los empleados y los pacientes padecen las consecuencias de las bajas temperaturas, en tal sentido Amat sostuvo “hacemos lo que se puede con los elementos que hay. Existen siete consultorios, pero solo se puede utilizar uno y los profesionales tienen que turnarse para brindar una atención medianamente digna con sus pacientes”; para seguidamente aseverar “los trabajadores no podemos garantizar el servicio sanitario mínimo, no está a nuestro alcance. Como siempre, el gran ausente es el ministro de Salud, ya que desde el inicio de su gestión nunca nos vino a ver. O pasa en helicóptero o pasa en avión, pero no baja al hospital de El Hoyo. Las pocas veces que estuvo, fue para reunirse con el director de turno, pero jamás con la gente que realmente sabe lo que está pasando”.

Asimismo, recordó que hoy la red de abastecimiento de gas natural del hospital funciona en un 40%, lo que implica que toda el ala denominada sur (consultorios, laboratorios, mesa de entrada, dirección y sala de espera), están sin calefacción. Con térmicas de 4 o 5 grados bajo cero, es imposible que la gente pueda aguantar hasta que la atiendan”, remarcó.

Sumó que “si bien se recurrió al uso de caloventores, el sistema eléctrico con soporta la sobrecarga y se han generado inconvenientes; además de las constantes e históricas fallas en la provisión de energía a todo el noroeste del Chubut”, al tiempo que precisó que “el hospital tampoco cuenta con un grupo electrógeno con la capacidad necesaria para afrontar la demanda”.

Por otra parte, si bien se trató de sobrellevar la situación con el uso de caloventores, se encontraron con que el sistema eléctrico no está en condiciones de soportar la sobrecarga que los mismos generan.