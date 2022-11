Concejales de El Hoyo analizan convenio entre el Ejecutivo Municipal y Parque Nacional para el cobro de acceso al PN Lago Puelo

Este lunes en sesión especial se dio inicio a tratamiento de un proyecto de ordenanza en el marco de un convenio entre el Poder Ejecutivo Municipal y la administración de Parques Nacionales, organismo que pretende otorgar al municipio de El Hoyo el cobro en el ingreso al parque nacional Lago Puelo por la ruta provincial 16. El mismo paso a comisión por decisión mayoritaria.

Dicho convenio generó la reacción de ediles de la localidad de Lago Puelo, quienes además de expresar su descontento mediante un comunicado de prensa, participaron de la sesión especial del Concejo Deliberante de El Hoyo; en donde también expuso y dio explicaciones del mismo el intendente del Parque Nacional en cuestión Sergio Rusak.

De la sesión especial participó a pleno el cuerpo legislativo local; contándose con la presencia además de Rusak y los ediles puelinos Andrea Lozada, Rocio Zucarelli, Luciano Gambino y Angel Gangemi, y los Secretarios de Gobierno de El Hoyo Martin Costa y de Economía y Finanzas Patricio Lanucci.

Los concejales Arce, Mariguan y Salamín solicitaron que el proyecto sea tratado en la jornada de hoy, pero por decisión mayoritaria (Cortés, Ávalos, Flak y Szudruk) pasó a las comisiones de Hacienda, Legislación y Turismo a fin de analizar el convenio para luego tratar su aprobación o no en sesión ordinaria.

El convenio, celebrado que busca la aprobación de poder legislativo, destaca que “la municipalidad de El Hoyo asume las tareas de cobro de acceso, registro y atención al visitante en el Parque Nacional Lago Puelo, y como contraprestación retendrá el 40% del monto total de los derechos de acceso percibidos, lo cual representa un nuevo ingreso al municipio, lo cual en tiempos de dificultades económicas como las que atraviesa el país en general, redundará sin duda en beneficio para la localidad”.

Rusak, explicó ante el cuerpo deliberante, que la Administración de Parques Nacionales tiene el derecho legal de cobro de ingreso, por ser un organismo autárquico creado bajo una ley que le permite administrar los más de 40 parques nacionales del país.

Al tiempo que remarcó que previo a cerrar convenio con el municipio de El Hoyo, “se ofreció el servicio a la cooperadora del hospital, a la Universidad de la Patagonia y a los bomberos voluntarios, quienes lo rechazaron por distintos motivos”.

En ese marco también subrayó que previo a la pandemia “el Parque ha registrado picos de hasta 250.000 visitantes anuales(2015/2016), creemos que después de la pandemia fue más alto, pero como no teníamos implementado el cobro no hay registro ” ; señalando al respecto que el convenio anterior con el municipio de Lago Puelo, prescribió durante la pandemia… “ al asumir esta nueva gestión el convenio estaba vigente y se rescindió, situación que nos sorprendió a todos .Tras la veda de visitas a parques nacionales se le ofreció al municipio renovar el convenio pero decidió no suscribirlo, por noviembre del año pasado, complicando la operatoria de verano que transcurrió sin cobro de acceso”

También Sergio Rusak, reconoció que parque tiene una deuda pendiente de trabajo conjunto con el municipio de El Hoyo, con quien comparte uno de sus ingresos al Parque Nacional, a través del Desemboque (zona del Turbio), el cual entiendo que ha sido desatendido durante mucho tiempo”.

A su turno en representación de los concejales de Lago Puelo, Luciano Gambino , en consonancia con el comunicado de prensa difundido, le dijo a los ediles de El Hoyo “ Apelamos a su sensatez porque Lago Puelo tiene mucho que ver con el parque y acceso municipal, , esperamos un gesto de ustedes antes de tomar una decisión y ser escuchados”; por su parte Rocío Zucarelli añadió “ Como lo mencionamos… somos una Comarca, sería importante llegar a un punto de acuerdo, pero sabemos que en general el bruto de la cantidad de personas que ingresan al parque lo hacen por el ejido municipal de Lago Puelo, quizás conversando podemos llegar a algo más enriquecedor para todos…”