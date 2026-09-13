Con una refacción integral, Provincia puso en valor la Escuela Nº 38 de Cushamen y terminó con décadas de abandono

Las obras incluyeron el corrimiento de las cámaras sépticas hacia fuera de las aulas, situación que ponía en constante riesgo la salud de los alumnos y docentes e impedía el normal desarrollo de clases. También se ejecutó la remodelación completa de baños, cañerías y la colocación de un moderno sistema de calefacción.

Continuando con las políticas de mejora y fortalecimiento de la infraestructura educativa en todo el territorio provincial, y en el marco del Plan Galina, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura y el Ministerio de Educación, llevó adelante una intervención integral en la Escuela Nº 38 de Cushamen, un establecimiento que durante décadas funcionó con graves problemas estructurales que impedían el normal desempeño escolar y representaban un grave riesgo sanitario para su comunidad educativa.

Olga Andrade, directora del establecimiento, remarcó la cantidad de años que la escuela permaneció con “cloacas colapsadas, pérdidas de agua fría y caliente, mochilas que no funcionaban, paredes mojadas por cañerías rotas y olores nauseabundos que generaban incomodidad para alumnos y docentes”. Asimismo, subrayó que el problema más grave era que “había cámaras sépticas dentro de las aulas, las cuales nos mantuvieron en riesgo sanitario por mucho tiempo, pero que hoy ese peligro, gracias a las obras, fue erradicado para siempre”.

Andrade, recordó el primer encuentro con el gobernador Torres, en el que pudo contarle de primera mano lo que ocurría en la institución: “En esa primera charla, el Gobernador enseguida nos dijo que sí, que las obras comenzarían lo antes posible”. Dos semanas después comenzaron los trabajos para la refacción integral de la escuela.

“Era la primera vez que tuve acceso a hablar cara a cara con un Gobernador, y que su respuesta haya sido favorable, pero además de efectivo cumplimiento y en tiempo récord, genera esperanza para lo que sigue y habla muy bien del valor que le asigna a quienes trabajamos todos los días por una mejor educación”, destacó Andrade.

Las obras de refacción fueron realizadas por personal de Obras Públicas de la delegación de Esquel, comenzaron antes de las vacaciones y permitieron concretar rápidamente el regreso a clases. “La cara de felicidad de los chicos al ver la escuela completamente renovada nos llenó el corazón. Verdaderamente le cambió la cara a la escuela”, resaltó la docente.

Detalle de las obras

La refuncionalización, remodelación y readecuación de los espacios escolares incluyó: el traslado hacia el exterior del edificio de las cámaras sépticas; el cambio de cañerías, pisos, equipamiento y paredes de los baños; y la instalación de un moderno sistema integral de calefacción que mantiene todas las aulas debidamente templadas, en una localidad en donde los inviernos llegan a marcar temperaturas muy frías.



