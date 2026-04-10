Con una gran participación de equipos de salud, Provincia realizó en Esquel dos jornadas de encuentro y capacitación

Asistieron equipos sanitarios de diferentes localidades de la provincia.

Siguiendo con el fortalecimiento del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut concretó en Esquel, a través de la Secretaría de Salud, dos importantes jornadas provinciales que reunieron a equipos de salud de diferentes localidades.

El salón de conferencias de la Sociedad Rural Esquel fue epicentro esta semana de las “Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST)” y de las “Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud”, las cuales registraron una nutrida asistencia.

La Secretaría de Salud, que conduce Denise Acosta, estuvo al frente de la organización contando asimismo con el valioso acompañamiento de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste y la Municipalidad de Esquel, entre otras instituciones.

Amplia agenda

La subsecretaria de Salud Pública del Chubut, Anabel Pena, destacó la intensa agenda de capacitaciones desplegada por la Provincia a lo largo de esta semana en la ciudad cordillerana y puso en valor, asimismo, la gran participación y el compromiso de los equipos de salud.

La funcionaria subrayó la posibilidad “de encontrarnos todos aquellos que trabajamos en la atención primaria de la salud” y afirmó que esta clase de jornadas representan “una buena oportunidad para reflexionar” e intercambiar conocimientos sobre la práctica diaria.

No dudó al momento de subrayar el rol de los trabajadores comunitarios de salud en terreno y de todo el personal que atiende el primer nivel, que “está siempre presente, apoyando a la gente y poniendo a la persona en el centro. Ese es el espíritu de la Salud Pública”, afirmó.

“Estas jornadas provinciales suponen todo un orgullo”, manifestó Pena ante un auditorio colmado de público, donde además felicitó a las áreas que trabajaron en la organización sin descuidar ningún detalle. “Esto no es fácil de programar, demanda mucho esfuerzo”, enfatizó.

Trabajadores en Terreno

Las “Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno” se celebraron martes y miércoles con la presencia de unas 200 personas. El objetivo principal fue visibilizar experiencias y el rol estratégico del TCST dentro del sistema sanitario público.

Durante ambos días se compartieron experiencias variadas en las zonas noroeste, sur, noreste y norte de la provincia, al tiempo que se analizaron situaciones puntuales de trabajo, abordajes integrales junto a la comunidad y los desafíos que presenta un sector clave.

Además, el evento incluyó: un taller de cartografía social sobre acciones concretas en territorio, una mesa de trabajo para repasar temas de interés y un plenario donde se establecieron acuerdos y acciones futuras a efectos de optimizar los servicios y el despliegue en red.

Promoción de la Salud

En tanto, las terceras “Jornadas de Promoción de la Salud” se llevaron a cabo este jueves, también en instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel, bajo el lema “Integrar equipos para responder a la comunidad”. La inauguración reunió a autoridades sanitarias, funcionarios y referentes institucionales.

El programa comenzó con la exposición “¿Qué entendemos por APS? Promoción de la Salud en el marco de la estrategia APS”, siguió con un “Taller de Integración de equipos” y un “Taller de Laboratorio Territorial, la comunidad como actor”, y concluyó con un plenario y los acuerdos de trabajo pensando en el futuro.

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