Con más hospitales y especialidades, Chubut implementa la quinta etapa del asistente virtual DINO para solicitar turnos médicos

De esta manera, se suma el Hospital Rural de Camarones y más especialidades en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys”, Hospital Adolfo Margara y los Consultorios Externos de Trelew.

En el marco de la modernización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, comenzó a implementarse la quinta etapa del sistema de turnos médicos online DINO, con la incorporación de más hospitales y especialidades.

La Secretaría de Salud confirmó que se incorporaron al Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew las especialidades de Nutrición, Neurocirugía, Nefrología, Endocrinología, Nefrología Infantil, Gastroenterología Infantil, y Ginecología; en tanto que en los Consultorios Externos de Trelew se agregaron las especialidades de Oftalmología, Fonoaudiología, Oncología, Otorrinolaringología, Neurología, Dermatología, Neumología y Reumatología.

Asimismo, se sumaron en el Hospital Adolfo Margara de Trelew las especialidades de Cardiología, Clínica Médica, Gastroenterología, Traumatología Infantil, Reumatología, Endrocrinología, Proctología y Nutrición.

Finalmente, se incorporó al sistema virtual el Hospital Rural de Camarones, ofreciendo la oportunidad a la comunidad de sacar turnos para medicina general.

De esa forma, el Gobierno provincial continúa incorporando más efectores de salud al asistente virtual DINO, teniendo en cuenta que de esta forma se evitan filas permitiendo gestionar turnos de manera rápida desde cualquier punto de la provincia.

Cómo sacar turnos con DINO



Para acceder al sistema, se debe agendar el número 280-460-3466 e iniciar el chat con DINO. A través de esa vía se puede acceder de forma sencilla a información sobre turnos programados y especialidades habilitadas (no urgencias), además de seleccionar lugar, día y horario para recibir atención médica.

El sistema solicita datos personales y genera una credencial digital, permitiendo luego acceder a las turneras disponibles en cada uno de los centros asistenciales.

La opción de sacar turnos de manera online convive con la modalidad presencial tradicional, por lo que habrá un porcentaje de turnos reservado para cada sistema.