Con más de 500 inscriptos, Provincia realizó seminario gratuito para fortalecer las capacidades comerciales y digitales de las PyMEs chubutenses

Se trata de la capacitación “Potenciá tu Negocio”, impulsada para incorporar canales de venta digitales y mejorar el posicionamiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas. En el marco del lanzamiento, también se presentó el concurso “Emprendimiento Argentino 2026”, la iniciativa federal que busca reconocer, visibilizar e impulsar proyectos de todo el país y que consagró a una chubutense en su última edición.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, junto a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Empresaria del Chubut (FECH) y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, desarrollaron el seminario gratuito “Potenciá tu negocio: Transformación Digital, Canales de Venta y Competitividad PyME”.

El programa de capacitación superó ampliamente las expectativas con más de 500 inscriptos de toda la provincia. Su objetivo fue fortalecer las capacidades comerciales y digitales de las PyMEs chubutenses, brindándoles conocimientos, estrategias y herramientas prácticas para actualizar sus modelos de negocio, incorporar canales de venta digitales y mejorar su posicionamiento competitivo.

Adaptación

Las jornadas se desarrollaron primero en la ciudad de Trelew, prosiguieron en Esquel y culminaron con un masivo evento en Comodoro Rivadavia, consolidando la demanda en transformación digital de las PyMEs chubutenses.

En el acto de apertura llevado a cabo en la ciudad valletana participaron el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo; el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo del Valle Inferior (CICECH), Andrés Koss; y en representación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Daniel Rubén Carballo.

En el marco del lanzamiento, Pavón explicó que “hoy el comercio está atravesando una situación compleja donde hay muchas amenazas, compite con la importación, con un cliente que consume a través de las redes sociales y encima la logística se ha simplificado muchísimo, donde en pocos días uno puede tener cualquier producto de Argentina en su domicilio”.

El ministro sostuvo que “hay que ver justamente la ventana y la oportunidad de poder posicionar un producto que puede ser patagónico”. Consideró en ese aspecto que la capacitación es clave “para poder readaptarse, para poder entender cómo funciona la comercialización hoy y cómo llegar a los clientes de Chubut, de Argentina e incluso del plano internacional”.

Emprendimiento Argentino 2026: Chubut en el mapa nacional

Como parte de este lanzamiento, en la oportunidad también se presentó oficialmente la segunda edición del Concurso “Emprendimiento Argentino 2026”, la iniciativa federal que busca reconocer, visibilizar e impulsar proyectos de todo el país.

Allí, la directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Rosalía Fucello, resaltó “el protagonismo reciente de Chubut” en el certamen, donde “la última ganadora a nivel nacional fue Tamara Rubilar”, emprendedora chubutense que en 2025 fue premiada por Promarine Antioxidants, un innovador suplemento de salud a base de erizos de mar que obtuvo distinción en México y fue reconocida como personalidad destacada por la Legislatura provincial.

“Queremos transmitir herramientas para que los emprendedores puedan salir adelante, despeguen, proyecten y vendan. Esperamos que la provincia del Chubut vuelva a brillar en esta edición”, destacó.

Inscripciones e información

Para acceder a la información de este último programa, los interesados pueden ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-comercio-y-pyme/pymes/ecosistema-emprendedor/concurso-emprendimiento.

En tanto, se informa que las inscripciones para el programa “Potencia tu negocio” continúan abiertas hasta el 20 de abril. El primer módulo quedará disponible en la plataforma del aula virtual y las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario: https://forms.gle/dhDrtrdAroGXQRpt5

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