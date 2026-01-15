Con más de 270 ofertas ya está abierta la preinscripción 2026 en los Centros de Formación Profesional de Chubut

La misma se realiza de manera íntegramente online y se extenderá hasta el 31 de enero. Pasado ese período, se confirmarán vacantes, horarios e inicio de actividades formativas, así como los procedimientos necesarios para completar la inscripción definitiva.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que ya se encuentra abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2026 en todos los Centros de Formación Profesional (CFP) de la provincia. Esta instancia está destinada a personas interesadas en iniciar o continuar trayectos de Formación Profesional, con propuestas orientadas a la capacitación laboral, el fortalecimiento de competencias técnicas y la inserción en el mundo del trabajo.



En dicha etapa se ponen a disposición más de 270 ofertas de Formación Profesional, distribuidas en distintas localidades y parajes del territorio provincial, garantizando el acceso equitativo a la formación en todo Chubut.



Modalidad de preinscripción y uso del chatbot DINO



La preinscripción se realiza de manera íntegramente digital a través de DINO, el chatbot oficial del Gobierno de la Provincia del Chubut, disponible por WhatsApp al número 280 460-3466. Esta herramienta permite a los aspirantes iniciar el trámite de preinscripción y acceder a información oficial vinculada al proceso.



Durante esta instancia, se solicitará contar con Documento Nacional de Identidad y cumplir con los requisitos generales establecidos para el ingreso a las propuestas de Formación Profesional, además de la documentación que oportunamente podrá requerir cada institución, de acuerdo con el trayecto formativo elegido.



La etapa de preinscripción permanecerá abierta hasta el 31 de enero. Finalizado este período, los Centros de Formación Profesional contactarán a las personas preinscriptas a fin de confirmar vacantes, horarios y el inicio de las actividades formativas.



Información disponible y continuidad del proceso



La oferta de cursos disponibles se puede encontrar en el portal oficial del Gobierno del Chubut, (chubut.gob.ar) y en cada sede de los Centros de Formación Profesional, a través de sus canales institucionales oficiales. Allí se comunicarán cursos habilitados, plazos, requisitos y pasos a seguir para la inscripción.



Asimismo, se destaca que esta instancia constituye una preinscripción. Cada Centro de Formación Profesional informará posteriormente los procedimientos necesarios para completar la inscripción definitiva, de acuerdo con sus criterios institucionales y cronogramas específicos.



De este modo, la Formación Profesional continúa consolidándose como una política educativa estratégica del Estado provincial, promoviendo la equidad territorial y el acceso a propuestas formativas de calidad en toda la provincia del Chubut.

