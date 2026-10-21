Con la participación de cientos de estudiantes cordilleranos, Provincia realiza una campaña educativa para prevenir incendios forestales

Continuando con las políticas públicas impulsadas para fortalecer la estrategia de prevención de incendios forestales y la concientización social, el Gobierno del Chubut lleva adelante una campaña educativa dirigida a estudiantes de escuelas primarias de la región cordillerana.

El Gimnasio Municipal “León Camilo Catena” de Esquel es escenario de la propuesta coordinada por la Secretaría de Bosques provincial, con el acompañamiento del Ministerio de Educación y el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 809.

También participan de la actividad personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el Parque Nacional “Los Alerces” y bomberos voluntarios de la zona. Las actividades comenzaron en la mañana del martes 20 y concluyen el viernes próximo en instalaciones del complejo deportivo municipal.

Estaciones interactivas

Durante cuatro días, estudiantes de quinto grado de Esquel, Trevelin y Villa Lago Futalaufquen (Parque “Los Alerces”) participan de una propuesta que tiene como objetivo principal trabajar la prevención de incendios, la protección de los recursos forestales y el cuidado de la biodiversidad.

El Gimnasio Municipal de la ciudad cordillerana está dividido en cuatro estaciones interactivas que recorren los niños y niñas acompañados de sus docentes: una enfocada exclusivamente en el ambiente, otra en cuestiones relacionadas con el combate, una tercera de interfase y la última con eje en los índices de peligro y uso de fogones.

En cada espacio, personal especializado brinda información y explicaciones para que los estudiantes conozcan los distintos aspectos vinculados con los incendios forestales, sus riesgos y las medidas de prevención. Al mismo tiempo, fuera del complejo, una autobomba realiza demostraciones y expone parte del equipamiento utilizado en el ataque del fuego.

La campaña promovida por el Gobierno Provincial busca generar conciencia desde edades tempranas sobre la importancia del cuidado del ambiente y la responsabilidad de la comunidad en la prevención de incendios forestales. Es una iniciativa de la Secretaría de Bosques que ya se llevó a cabo en la Comarca Andina, reuniendo a escuelas de El Hoyo y Lago Puelo.

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La propuesta reúne a alumnos de quinto grado de Esquel, Trevelin y Villa Lago Futalaufquen. El objetivo es trabajar en la prevención, la protección de los recursos y el cuidado de la biodiversidad.

Continuando con las políticas públicas impulsadas para fortalecer la estrategia de prevención de incendios forestales y la concientización social, el Gobierno del Chubut lleva adelante una campaña educativa dirigida a estudiantes de escuelas primarias de la región cordillerana.

El Gimnasio Municipal “León Camilo Catena” de Esquel es escenario de la propuesta coordinada por la Secretaría de Bosques provincial, con el acompañamiento del Ministerio de Educación y el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 809.

También participan de la actividad personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el Parque Nacional “Los Alerces” y bomberos voluntarios de la zona. Las actividades comenzaron en la mañana del martes 20 y concluyen el viernes próximo en instalaciones del complejo deportivo municipal.

Estaciones interactivas

Durante cuatro días, estudiantes de quinto grado de Esquel, Trevelin y Villa Lago Futalaufquen (Parque “Los Alerces”) participan de una propuesta que tiene como objetivo principal trabajar la prevención de incendios, la protección de los recursos forestales y el cuidado de la biodiversidad.

El Gimnasio Municipal de la ciudad cordillerana está dividido en cuatro estaciones interactivas que recorren los niños y niñas acompañados de sus docentes: una enfocada exclusivamente en el ambiente, otra en cuestiones relacionadas con el combate, una tercera de interfase y la última con eje en los índices de peligro y uso de fogones.

En cada espacio, personal especializado brinda información y explicaciones para que los estudiantes conozcan los distintos aspectos vinculados con los incendios forestales, sus riesgos y las medidas de prevención. Al mismo tiempo, fuera del complejo, una autobomba realiza demostraciones y expone parte del equipamiento utilizado en el ataque del fuego.

La campaña promovida por el Gobierno Provincial busca generar conciencia desde edades tempranas sobre la importancia del cuidado del ambiente y la responsabilidad de la comunidad en la prevención de incendios forestales. Es una iniciativa de la Secretaría de Bosques que ya se llevó a cabo en la Comarca Andina, reuniendo a escuelas de El Hoyo y Lago Puelo.

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