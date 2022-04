Con inauguraciones de obras, entrega de aportes económicos y equipamiento, Arcioni encabezó el acto aniversario N° 109 de Buen Pasto

Además, el mandatario provincial entregó resoluciones en los cuales se reserva distintos lotes para la futura construcción de la Sala Velatoria, un Cajero Automático del Banco del Chubut y la construcción de dos viviendas tuteladas. También, se otorgaron beneficios del Plan Calor a distintas localidades.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este jueves el acto Aniversario por el 109º de Buen Pasto, y acompañado por la presidenta de la Comuna Rural, Juana Rodríguez, inauguró obras, entregó de reconocimientos, aportes económicos y equipamiento para la localidad. Al mismo tiempo, se adjudicó resoluciones en los cuales se reservan lotes para la futura construcción de la Sala Velatoria, el Cajero Automático del Banco del Chubut; la construcción de dos viviendas tuteladas y se otorgaron los beneficios del Plan Calor a distintas localidades.

El Gobernador y la Presidenta Comunal estuvieron acompañados por los ministros de Desarrollo Social, Mirta Simone, y de Educación, Florencia Perata; el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo, José Mazzei; y el titular del IAS, Luis María Aguirre.

También, se hicieron presentes los intendentes de Sarmiento, Sebastián Balochi, y de Río Mayo, Alejandro Avendaño, y los jefes comunales de Ricardo Rojas, Jorge Villegas; de Atilio Viglione, Marilin Sepúlveda Lara; de Aldea Beleiro, Valeria Sánchez, de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing, y además participó Mery Zampini, hija del maestro rural Virgilio Zampini; la banda del Ejercito Sarmiento Regimiento Mecanizado N° 25.

Durante el acto principal, realizado en el Gimnasio Comunal, Arcioni manifestó: «Estoy feliz de estar nuevamente aquí, de que nos acompañe ‘Mery’ en estos 109 años y que la escuela tenga el nombre de tu padre, Virgilio Zampini, por toda la historia que uno leyó, quiero felicitar a toda la comunidad en especial a la Ministra Perata, junto con Juana Rodríguez, que tomaron esta decisión y fue más que acertada, es un justo reconocimiento para esos pobladores que hicieron mucho por engrandecer nuestras pequeñas localidades».

«Feliz de poder venir, y lo que más me enorgullece es ver a toda la comunidad encabezada por Juana Rodríguez, por todo lo que vienen realizando porque uno cuando ve las imágenes de antes y ahora, ve como se ha embellecido, que no hay crisis ni obstáculos que se interpongan, cuando uno sabe sortearlos, y gestionar para nosotros siempre es una satisfacción acompañar a cada una de las localidades del interior», señaló el Gobernador.

Asimismo, el mandatario remarcó que «hay mucho por hacer, pero como decimos siempre no hay nada que nos detenga a pesar de los momentos difíciles, siempre estamos presentes, y colaborando para ir mejorando, sabemos que falta, pero hoy el acompañamiento que le estamos dando a todos los Jefes Comunales, a los Intendentes, es la manera que tenemos que trabajar y que no quede solo en lo discursivo, en la grieta. Tenemos la responsabilidad de trabajar para todas las comunidades de nuestra querida provincia, es la única manera que podemos solucionar y que sea todo más rápido».

«Aprovechando que están los jefes comunales, muchos van a recibir sus cajeros automáticos que ya están comprados y pronto van a ingresar al país, y van a tener el vehículo que me han pedido para la policía», anunció el mandatario provincial.

Arcioni señaló además que «la escuela secundaria va a tener las instalaciones que se merece porque se va a reacondicionar, las viviendas, los adoquines. Buen Pasto está maravilloso, te quiero felicitar por el trabajo y por esa impronta que día a día se tiene que llevar adelante”.

“Y hay algo que se tienen que comprometer todos los jefes comunales, que mucho se habla de las pequeñas localidades, pero tenemos que trabajar para encontrar su futuro y progreso. Ese es el compromiso que tenemos que asumir nosotros los representantes, los dirigentes, el gobernador, los intendentes, los jefes comunales”, precisó Arcioni y sostuvo que “debemos acompañar en infraestructura, en que la vida de cada uno de los vecinos sea más digna. El compromiso que tenemos que asumir es ver el futuro de la provincia, a mediano y a largo plazo. Eso se tiene que hacer con trabajo entre todos».

«Muchas de las obras que nosotros estamos encarando no son obras que vamos a estar inaugurando en nuestra gestión, la encaramos porque queremos realmente el futuro de una localidad. Estamos haciendo una fuerte inversión en materia energética en toda la provincia, y no me voy a cansar de repetirlo, que genera 12 veces más energía que la que consumimos, y tenemos más de 20 localidades todavía con energía aislada, comprando motores que se rompen. Eso es lo que tenemos que discutir, y no importa quién la inaugure en dos o tres años», señaló el Gobernador.

Y añadió que «hoy estamos encarando junto con el Gobierno Nacional, la obra de interconectado en toda la zona oeste que va a beneficiar a gran parte, con fondos propios de la provincia, también dándole energía a muchas localidades y repotenciando”.

“Tenemos que hablar y discutir seriamente el tema del agua que tanto nos preocupa, no pasa por si una temporada hay nieve o más o menos lluvia. Pasa por la concientización, por las obras de infraestructura, por el buen entendimiento de absolutamente todos los que tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié», finalizó Arcioni.

Agradecimiento

Por su parte, la jefa comunal de Buen Pasto, Juana Rodríguez, expresó que “nosotros queremos hacer un repaso de lo que hemos venido haciendo en esta corta gestión, hemos construido dos viviendas de la mano de la firma de un convenio con el IPV, adoquinamiento de calles, y adquirimos un minibús mediante la UEP. Hemos realizado veredas peatonales a través del programa `Argentina Hace`, realizado fogones, ampliaciones en el campo de doma. También refacciones en domicilios que fueron requeridos por los vecinos, y eso lo concretamos gracias al apoyo del Gobierno Provincial, y del Gobernador Arcioni, que nos recibe y nos brinda respuestas”.

“Hoy estamos festejando 109 años, felices de haber podido lograr imponer el nombre a la escuela, que es algo que se trabajó con la ministro de educación, Florencia Perata. Para mí es algo difícil hablar porque es mi primer aniversario que puedo festejar como Jefa Comunal, dado que cuando arrancamos la gestión estábamos en pandemia, y gracias por acompañarnos a todos los presentes”, destacó Rodríguez.

Escuela Nº 102 “Virgilio Zampini”

Tras el reconocimiento y la imposición del nombre “Virgilio Zampini” a la escuela 102 de Buen Pasto, su hija, Mery agradeció al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa por haber elegido el nombre de su padre para llamar al establecimiento.

“Para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí compartiendo junto a ustedes este nuevo aniversario, y celebro que la Escuela 102 se llame a partir de hoy ¨Vigilio Zampini¨”, destacó.

Mery recordó que “tanto papá como mamá, quien lo acompañó en la tarea docente aquí, atesoraban cada momento vivido y compartido con la comunidad, y ese amor nos fue transmitido a través de relatos, anécdotas, poesías y canciones que ellos escribían y componían para los alumnos, y también algunas fotos”.

“Hoy soy la voz de la familia y quiero darles las gracias por este gesto y por este reconocimiento. También por permitir y dar la posibilidad de estrechar nuevos vínculos con la escuela, y con su comunidad educativa”, concluyó la mujer en el marco de la celebración.

Obras y entregas

En ese marco, se inauguró obras de adoquinamiento en distintas calles, el escenario del campo de doma y la construcción de fogones; se impuso el nombre de “Virgilio Zampini” a la escuela N° 102 y se concretaron reconocimientos a antiguos pobladores de la localidad; Además, se entregaron aportes económicos por $300.000 para la adquisición de bolsas de maíz, alimento balanceado y fardos de pasto para productores de la zona y $200.000 para la compra de un tanque de agua para riego.

Asimismo, el mandatario provincial hizo la entrega de las resoluciones para la reserva de lotes para la futura construcción de la Sala Velatoria, el cajero automático del Banco del Chubut y la construcción de 2 viviendas tuteladas; y de equipamientos como computadora, freezer, impresora, fotocopiadora y heladera.

En la oportunidad el Gobernador entregó resoluciones a por el Plan Calor para Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Alto Río Senguer, Ricardo Rojas, Comodoro Rivadavia, Facundo, Lago Blanco, Rada Tilly, Río Mayo, Sarmiento y Buen Pasto.