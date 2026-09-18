Con gran convocatoria, Chubut desarrolló jornadas sobre salud mental en el ámbito deportivo

Las capacitaciones se realizaron en Trelew y Comodoro Rivadavia, con dirigentes, entrenadores, deportistas y representantes de distintas disciplinas. La propuesta brindó herramientas para reconocer señales de alerta y actuar de manera adecuada.

El Gobierno del Chubut llevó adelante en las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia las jornadas “Hablemos de Salud Mental”, destinadas a dirigentes deportivos, entrenadores, deportistas y público en general.

La actividad fue organizada de manera conjunta por Chubut Deportes, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Salud y la Secretaría General de Gobierno, con el acompañamiento de la Fundación Banco del Chubut y la participación de Fundación INECO.

Los encuentros se desarrollaron en el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew y el Centro de Jubilados de Comodoro Rivadavia. En ambas ciudades, los salones estuvieron colmados por integrantes de instituciones y organizaciones vinculadas con diferentes disciplinas deportivas.

La capacitación estuvo a cargo del psicólogo Matías Sánchez, de Fundación INECO, y del psicólogo Sebastián Quinteros, del área de Salud provincial, quienes brindaron conocimientos y recursos prácticos orientados a favorecer la construcción de entornos deportivos seguros y protectores.

Detección temprana

Durante las jornadas se trabajó especialmente en la sensibilización, los mecanismos de prevención y la detección temprana de situaciones relacionadas con la salud mental. Asimismo, se aportaron herramientas para reconocer señales de alerta, intervenir adecuadamente y efectuar las derivaciones correspondientes ante casos específicos.

La propuesta promovió una mirada integral sobre las infancias y adolescencias, destacando el rol fundamental que cumplen los clubes, entrenadores y dirigentes deportivos en el acompañamiento cotidiano, la contención y la generación de espacios saludables.

El cronograma continuará el martes 22 de septiembre con una capacitación virtual destinada a Puerto Madryn y el martes 29 de este mes con un nuevo encuentro, también bajo modalidad virtual, para Esquel.

Las actividades son libres y gratuitas. Para solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico capacitacioneschubutdeportes@gmail.com