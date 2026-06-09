Con el objetivo de potenciar la actividad turística, Provincia y el Banco Mundial recorren la cordillera

La actividad comprendió un encuentro de trabajo con prestadores y funcionarios del Municipio de Esquel para fijar pautas, coordinar acciones y afianzar los lazos con la entidad crediticia internacional.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y el Banco Mundial iniciaron una agenda de trabajo en diferentes localidades a efectos de relevar proyectos, infraestructura y alternativas de desarrollo vinculadas con la actividad turística.

En el marco de la recorrida, este lunes por la mañana, el Centro Cultural Melipal de la ciudad de Esquel fue sede de una reunión coordinada por la cartera turística chubutense, contando asimismo con la participación de representantes de la entidad crediticia internacional.

El encuentro, que congregó a autoridades de la Municipalidad y prestadores privados, permitió establecer pautas de trabajo, coordinar acciones a corto, mediano y largo plazo y afianzar el vínculo en post de potenciar la oferta turística de la localidad cordillerana.

Asistencia técnica

Gissela Huaiquimilla, directora general de Planificación y Desarrollo Turístico de la Provincia, destacó que la reunión “se dio en virtud de una agenda que empezó ya hace más de siete días en la provincia con la participación del Banco Mundial, de un comité especial, que está trabajando en una asistencia técnica para el área de turismo”, precisó.

Realzó que el Gobierno del Chubut ha gestionado “asistencia técnica para fortalecer el desarrollo turístico”, e indicó que “para el gobernador Ignacio Torres el turismo adquiere mucha trascendencia, y es por ello que, justamente, se solicitó la asistencia” al Banco Mundial.

Subrayó, a su vez, que “estamos con una agenda muy intensa, visitando lugares turísticos ya consolidados, algunos emergentes y otros en desarrollo. La intención es hacer un diagnóstico real de cómo estamos en cuanto al desarrollo de la oferta y la comercialización”.

La funcionaria reforzó al indicar que “la idea de trabajar en estas mesas es poder recibir no solo la inquietud del sector público (municipios y comunas), sino la del sector privado”.

Agregó que en estas reuniones se abordan “los desafíos y las proyecciones del sector. Obviamente ya se está haciendo mucho trabajo a nivel local en cuanto al desarrollo estratégico. Eso también fue una información muy valiosa para el equipo que nos visita”.

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