Con apoyo provincial, Esquel reúne al sector foresto-industrial en una nueva edición de FEDEMAD

El Gobierno acompaña la Feria de la Madera de la Patagonia 2026 (FEDEMAD) que tiene lugar desde este viernes en instalaciones de la Sociedad Rural de la ciudad cordillerana. El encuentro congrega a empresas, instituciones, profesionales, estudiantes y referentes vinculados con la producción y transformación de la madera. También se lleva adelante el V Concurso Andino Patagónico de Productos de Madera.

El Gobierno del Chubut acompaña una nueva edición de la Feria de la Madera de la Patagonia (FEDEMAD), un espacio de encuentro que reúne a instituciones, empresas, profesionales, estudiantes y referentes del sector foresto-industrial para compartir experiencias, conocimientos e innovaciones vinculadas al uso de la madera.

El acto apertura se realizó este viernes al mediodía, en instalaciones de la Sociedad Rural de la ciudad de Esquel, con la presencia de los secretarios de Ciencia y Tecnología del Chubut, Guillermo Defossé; de Bosques, Abel Nievas; y de Trabajo, Nicolás Zárate; además del intendente local, Matías Taccetta.

También asistieron: Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación; el director regional Patagonia Sur del INTA, Eduardo Cittadini; y miembros de múltiples instituciones.

La Feria apunta a generar un espacio de intercambio y vinculación que permita visibilizar experiencias y desarrollos basados en el conocimiento, el diseño, la innovación y la incorporación de valor agregado a este recurso.

En este marco, FEDEMAD busca contribuir al fortalecimiento de la forestoindustria patagónica, promoviendo la articulación entre quienes participan de las distintas etapas relacionadas con la producción, transformación y utilización de la madera.

“Enorme satisfacción”

El secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut, Guillermo Defossé, sostuvo que “es una enorme satisfacción estar en esta Feria de la Madera, donde se pone en valor el esfuerzo de muchos privados y del Estado en mejorar cada vez más y darle un valor económico y ecológico a la producción”.

Al mismo tiempo, el funcionario chubutense destacó “la riqueza potencial” de la industria y apostó a “trabajar todos juntos” a efectos de lograr un crecimiento sustentable, ponderando el recurso humano capacitado y las instituciones del sector asentadas en la zona.

Defossé afirmó que “el desarrollo sustentable no es mirar al bosque como una foto. El bosque es un supraorganismo que nace, muere, se reproduce. Hay que proveer de recursos y bienes a la sociedad garantizando que siga estando para las generaciones futuras”.

Valioso aporte

En tanto, el secretario de Bosques, Abel Nievas, destacó el programa de actividades previsto para la FEDEMAD 2026 en la ciudad de Esquel y aseveró que las conclusiones servirán de insumo para el desarrollo de políticas públicas.

“Vamos a utilizar mucho los aportes que puedan hacer todos los que participen en los diferentes talleres. Eso será de utilidad para hacer una Secretaría más eficiente”, expresó durante la inauguración del evento que concluirá este sábado 12 de septiembre.

Durante las dos jornadas de FEDEMAD 2026, Esquel se convertirá en un punto de encuentro para el sector foresto-industrial patagónico, con una agenda que pretende promover el intercambio de conocimientos, la innovación y nuevas oportunidades de vinculación en torno a la madera.



