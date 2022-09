COMUNICADO CHUBUT SOMOS TODOS : REPUDIO INTENTO DE MAGNICIDIO

Rawson, Chubut 2 de septiembre del 2022

La Junta Central de Gobierno, el Encuentro de Representantes Provinciales y los afiliados de Chubut Somos Todos repudiamos el cobarde intento de magnicidio.

El ataque a la Sra. Vicepresidenta de la Nación Argentina, es un ataque al sistema democrático en libertad y al estado derecho que hemos conseguido en la Argentina. No hay razón, ni ideología, ni dolor que justifique tamaño golpe a la estabilidad institucional de la República.

Hemos vivido en nuestro país épocas oscuras sin libertad, sin derecho a la vida, a la protección del estado de derecho y eso ha costado sangre y dolor a las familias argentinas; no podemos justificar, por razón alguna, volver a transitar esos caminos históricos.

Sabiamente la Constitución Nacional establece: “el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, garantizando el derecho de huelga y el de peticionar ante las autoridades como caminos para que la sociedad exponga en libertad sus quejas y opiniones, pero asegurando con remedios institucionales la concurrencia de las libertades individuales y colectivas en armonía. Mejorar los sistemas de representación política, las posibilidades que el voto popular se exprese de manera más directa en la calidad de esas representaciones, constituye un reclamo legítimo, pero no reemplaza la manda constitucional, ni las responsabilidades inherentes, por las que un sistema judicial transparente y veraz debe velar.

Las exageraciones que concluyen justificar que las frustraciones individuales o colectivas pueden ser consentidas intolerantes bajo pretextos de pobreza, injusticia o reivindicación violentando la libertad, la seguridad de circulación y el respeto de la opinión ajena, quemando, destruyendo o matando no pueden aceptarse. Cualquier atentado a las instituciones y a sus ciudadanos con actitudes violentas que proscriben las libertades o ponen en riesgo la vida, van constituyendo una normalidad que socava los principios esenciales de la comunidad organizada, que elige vivir en democracia apegada a la Constitución, el Estado de Derecho y la Libertad.

El atentado a la Vicepresidenta de la Nación Argentina, inadmisible desde cualquier punto de vista, las elucubraciones sobre el acontecimiento que no atienden a la gravedad simbólica del hecho, la instigación supuestamente naif, solo constituyen un eslabón más en el deterioro conceptual de los valores de nuestra elección de vivir en democracia.

La muerte nunca debe ser un mecanismo de solución de disputas políticas, nunca han dado resultado, sino que han agravado la conflictividad, la paz social y la realización colectiva de una sociedad. Se impone entonces la declaración pública, lisa y llana de repudio al atentado, por suerte fallido, aunque por eso no menos grave.

Chubut Somos Todos reitera el enérgico repudio al atentado y nuestra solidaridad y acompañamiento a la Vicepresidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner y a su familia.

Máximo Gabriel Pérez Catan.

Presidente Partido Chubut Somos Todos