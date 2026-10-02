Comodoro Rivadavia será sede del 4° Congreso de Educación Digital

Bajo el lema “IA e innovación para transformar el futuro”, el Ministerio de Educación del Chubut realizará el viernes 9 de octubre este encuentro que reunirá a estudiantes, docentes y referentes de la comunidad educativa en el Teatro María Auxiliadora, con una agenda centrada en inteligencia artificial, innovación, bienestar digital y nuevas tecnologías.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, llevará adelante en Comodoro Rivadavia, el viernes 9 de octubre, el 4° Congreso de Educación Digital, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la incorporación de las tecnologías en los ámbitos educativos.

La jornada se desarrollará en el Teatro María Auxiliadora, ubicado en España 1066 de la ciudad petrolera, y contará con la participación de especialistas vinculados con la tecnología, la innovación y la educación digital. El programa está destinado a distintos integrantes de la comunidad educativa y contempla conferencias abiertas para estudiantes de Nivel Secundario, docentes y público en general.

Un espacio para crear, reflexionar e innovar

El Congreso tiene entre sus principales objetivos promover el encuentro entre supervisores, equipos directivos, docentes, estudiantes, especialistas, investigadores y referentes TIC de todos los niveles y modalidades; compartir experiencias vinculadas con la Educación Digital y reflexionar sobre la incidencia de las tecnologías en las prácticas de enseñanza.

Asimismo, la propuesta abordará temáticas de especial actualidad, como inteligencia artificial, impresión 3D y bienestar digital, con el propósito de inspirar a docentes y estudiantes a construir nuevos escenarios de aprendizaje y a desarrollar usos creativos, críticos y responsables de las herramientas tecnológicas.

La apertura del Congreso está prevista para las 9:45 horas de ese día, con la primera conferencia, “Animarse a crear el futuro”, a cargo de Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico, conferencista y creador de Háblalo. Su exposición abordará el vínculo entre tecnología, innovación y emprendimiento, a partir de experiencias concretas sobre cómo identificar necesidades, desarrollar ideas, experimentar y convertirlas en soluciones. También pondrá en valor herramientas como la robótica, la inteligencia artificial y la impresión 3D para diseñar y materializar proyectos, con una invitación a que las nuevas generaciones pasen de ser usuarias de tecnología a convertirse en creadoras e innovadoras.

A las 14:30 será el turno de Sebastián Bortnik, emprendedor y especialista en Tecnología y Crianza Digital, quien presentará “Bienestar Digital, ¿podemos vivir bien entre pantallas?”. La conferencia propone reflexionar sobre el lugar que ocupa la tecnología en la vida cotidiana y sobre aspectos como la atención, el descanso, los hábitos digitales y los vínculos. La propuesta buscará promover una relación consciente y saludable con las pantallas, entendiendo el bienestar digital no solamente desde el tiempo de uso, sino también desde el modo en que las personas incorporan la tecnología a sus actividades y decisiones.

Inteligencia artificial para transformar las prácticas educativas

El cierre de la jornada estará a cargo de Melina Masnatta, especialista en Tecnología Educativa, quien a las 18:30 ofrecerá la conferencia “IA en Acción”, en formato de charla expositiva y conversatorio interactivo. La propuesta estará dirigida especialmente a docentes de todos los niveles y modalidades, y abordará experiencias educativas vinculadas con la inteligencia artificial, con especial atención a las realidades y contextos de la región.

Durante su exposición se analizarán las posibilidades que ofrece la IA para la planificación, el diseño de actividades y la evaluación, así como los desafíos que implica su incorporación con intencionalidad pedagógica. La especialista propondrá pensar estas herramientas como recursos capaces de ampliar las oportunidades de aprendizaje, sin perder de vista el rol docente y el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía y la resolución de problemas.

De este modo, el 4° Congreso de Educación Digital propone una jornada para conocer experiencias, intercambiar miradas y explorar herramientas que permitan pensar la educación en un contexto de transformación tecnológica.

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