Comodoro Rivadavia: la Policía del Chubut desarticuló una organización narco y detuvo a un sospechoso que ya había sido expulsado del país

La investigación permitió identificar y detener a quien sería uno de los principales proveedores de cocaína de la organización, un ciudadano extranjero que había sido expulsado del país por antecedentes vinculados al narcotráfico. Durante los allanamientos se secuestraron estupefacientes, municiones y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, llevó adelante este jueves un importante operativo contra el narcotráfico que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de una importante cantidad de droga y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Las actuaciones se desarrollaron en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, denominada “Operativo El Extraditado”, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, encabezada por la fiscal general Verónica Escribano y el auxiliar fiscal Ricardo Petinari.

A partir de las 6:30 horas de este jueves, y tras la correspondiente autorización judicial otorgada por el Juzgado Federal de Garantías, personal especializado de la Policía del Chubut ejecutó tres órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en Pasaje Machado del barrio Ceferino, calle Río Nilo del barrio Standard Norte y calle Figueroa Alcorta del barrio José Fuchs.

Tareas investigativas

La pesquisa se extendió durante aproximadamente un mes y permitió establecer que en una vivienda del barrio Ceferino se comercializaban estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. A través de tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores constataron un constante movimiento de personas que concurrían al lugar para adquirir cocaína.

En el avance de la investigación también fue identificado quien sería el principal proveedor de la sustancia ilícita: un ciudadano de nacionalidad dominicana con antecedentes vinculados al narcotráfico en la provincia.

Detenido tras haber sido expulsado del país

Uno de los detenidos es un ciudadano de nacionalidad dominicana que había sido expulsado de la República Argentina en julio del año pasado por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, medida autorizada judicialmente en el marco de antecedentes penales por lesiones con arma de fuego y una condena por confabulación para el comercio de estupefacientes.

Según la investigación, el sujeto había reingresado al país pese a la prohibición vigente y fue localizado en un domicilio del barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia. Durante las tareas de seguimiento, los efectivos detectaron que intentaba evitar ser identificado mediante distintas maniobras, como ocultar gran parte de su rostro, movilizarse en motocicleta y realizar desplazamientos principalmente en horario nocturno.

Los investigadores también determinaron que parte de la droga era almacenada en una vivienda del barrio José Fuchs, donde se concretó uno de los allanamientos y se produjo el secuestro más importante de material estupefaciente.

Secuestros y detenidos

Como resultado de los procedimientos, la Policía del Chubut secuestró un kilogramo de clorhidrato de cocaína, veinte dosis de cannabis sativa, tres balanzas digitales de precisión, creatina utilizada para el estiramiento de la droga, cincuenta municiones calibre 9 milímetros y cargadores para arma de fuego.

Por disposición de las autoridades judiciales, fueron detenidas dos personas identificadas con las iniciales Y.H. y M.J.C.J., quienes quedaron alojadas en dependencias policiales a disposición de la Justicia Federal.

Trabajo coordinado

Para la ejecución de las medidas judiciales se contó con la colaboración de personal de la Comisaría Distrito Kilómetro 8, la Seccional Segunda y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron el trabajo investigativo realizado por la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, remarcando que el combate contra el narcotráfico y el narcomenudeo constituye una de las prioridades de la política de seguridad provincial, en coordinación permanente con la Justicia Federal y las fuerzas policiales especializadas.

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