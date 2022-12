Comodoro Rivadavia: El ministro Luis Aguilera recorrió instituciones sociales y se reunió con funcionarios y equipos técnicos

El funcionario provincial resaltó el «recurso humano» que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud y la «tarea profesional» que desarrolla el personal.

El ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud del Chubut, Luis Aguilera, cumplió este martes y miércoles, en Comodoro Rivadavia, una importante agenda de trabajo que incluyó el recorrido por instituciones sociales, reuniones con equipos técnicos del Ministerio y con funcionarios municipales. «Antes de que asumiera en el cargo, el gobernador Mariano Arcioni me instruyó para que pudiera estar presente en todo el territorio de la provincia y llegar a las instituciones sociales y tener un panorama actualizado”, expresó el ministro provincial en un tramo de su agenda en la Residencia Oficial de Kilómetro 3.

Estuve recorriendo el Hogar Pablo VI, el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Ambliopes Luis Braille, la Casa del Niño, el Hogar Los Grillitos y analizando la situación edilicia de las instituciones sociales las cuales están bien, pero hay algunas modificaciones que debemos realizar. El Hogar Grillitos, por ejemplo, tiene una pérdida de agua en el cielorraso y en Casa del Niño estamos trabajando en la ampliación y refacción con una inversión millonaria y por pedido del Gobernador se está por construir un Salón de Usos Múltiples (SUM)», detalló el Ministro acompañado por las subsecretarias de Desarrollo Social, Ana Iturra, y de Desarrollo Humano y Familia, Yanina Castillo.

Aguilera resaltó el «recurso humano» que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud y la «tarea profesional» que desarrolla el personal y en sentido, confirmó que «vamos a hacer todo lo posible para ampliar el monto de la beca del personal becado que tenemos dentro del Ministerio. El recurso humano es muy valorable» afirmó el ministro agregando que «durante la reunión de trabajo con el equipo técnico del Ministerio coordinamos articular políticas públicas para fortalecer y llegar a las distintas instituciones».

En cuanto al encuentro mantenido con el secretario municipal del área, Marcelo Rey adelantó que se actualizarán convenios vigentes y se avanzará con la dinámica de un trabajo junto al Gobierno Nacional. “El secretario Rey me brindó un panorama de la situación de los edificios públicos de esa área y coincidimos en actualizar convenios. Nos pusimos a disposición por pedido del gobernador Mariano Arcioni y nos llevamos una carpeta para analizar los proyectos futuros. Me comprometí a volver en los próximos días para seguir trabajando» agregó.

«Al lado de la gente»

Aguilera enfatizó que «las políticas públicas deben llegar a la gente del interior y a la comunidad más carenciada, sabemos que tenemos áreas muy sensibles con niños que necesitan atención del estado ya que en muchos casos están judicializados por distintas razones».

«Mi llegada al Ministerio es para trabajar para la gente» aseveró Aguilera, agregando que «desde el día que asumí estamos trabajando muchas horas para poner este Ministerio en marcha y si bien se venía trabajando con Programas Nacionales algunos no están ejecutados, otros están ejecutados al 50% y en otros se vencieron los plazos. Los tiempos son cortos, nos queda un año de gestión y esto tiene que funcionar. Tenemos que ir delante de los problemas no detrás» precisó el funcionario provincial.

«El gobernador –agregó Aguilera- me solicitó estar al lado de la gente, él es muy sensible referido a esto porque recorre el interior provincial yo lo he acompañado y él tiene una llegada muy fuerte a las familias y por eso me solicito estar presente en Comodoro Rivadavia y comenzar a recorrer». Por último, el ministro confirmó que la próxima semana tiene una reunión con la ministra de Salud de la provincia, Myriám Monasterolo para diagramar trabajos conjuntos y preveer medidas sanitarias relacionadas con la salud de la población».

Finalmente, y en relación a la implementación del Plan Calor 2023, Luis Aguilera sostuvo: “Buscaremos todas las herramientas necesarias para llegar a las áreas más sensibles de la comunidad. En la primera quincena de enero el gobernador de la provincia estará destinando los fondos del Plan Calor 2023 y al tener los fondos depositados, los municipios tendrán mejor precio y recurso para la compra de los elementos del Plan Calor en la provincia».

