Comenzó una nueva perforación de agua en El Pedregoso

En el marco de un convenio firmado entre la municipalidad de El Hoyo y el área de Infraestructura de la Provincia, comenzaron los trabajos de una nueva perforación de agua en la zona cercana a la pasarela de Las Pataguas.

Se trata del primero de tres pozos previstos para esta primera etapa, con el objetivo de reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable y mejorar el caudal que llega a los hogares.

Los dos trabajos restantes se realizarán en Valle del Pirque y en Rincón de Lobos.

La obra permitirá alimentar la red existente, lo que contribuirá a aliviar el faltante que se registra en distintos sectores, especialmente durante los períodos de mayor consumo.

Los trabajos incluyen la conexión de la perforación a la red, la instalación de un clorador para garantizar la potabilización del agua y la protección del sistema de bombas.

Este convenio con Infraestructura de la Provincia contempla la realización de tres perforaciones en total, que se estarán ejecutando en distintas zonas de la localidad en las próximas semanas.