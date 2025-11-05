Comenzó la Temporada de Pesca Deportiva en Chubut



El lanzamiento tuvo lugar en Río Senguer con una fuerte presencia promocional y turística. La temporada se extenderá hasta mayo de 2026 en todos los ambientes habilitados de la provincia. Además, el Gobierno implementó un nuevo sistema online de gestión de permisos a través de la plataforma DINO.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaría de Pesca, acompañó el inicio de la Temporada de Pesca Deportiva 2025-2026 en la Hostería Huente-Co de Río Senguer.



La apertura marca el comienzo de una nueva etapa para los pescadores y visitantes, con la implementación de un moderno sistema de gestión de permisos, totalmente digital y accesible a través de la plataforma DINO, que simplifica los trámites y mejora la experiencia de quienes disfrutan esta actividad.



De esta manera, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta mayo de 2026, los aficionados podrán practicar la pesca deportiva en todos los ambientes habilitados de la provincia, que se destacan por su riqueza ictícola, paisajes de montaña y lagos cristalinos. El trámite de permisos es 100 % online, con opciones adaptadas según la condición del pescador, vigencia y modalidad.



Oferta chubutense



Como parte de las acciones de promoción, la cartera turística y la Agencia Chubut Turismo confirmaron la participación de cuatro periodistas especializados de nivel nacional, quienes recorrerán durante una semana distintos escenarios de pesca para difundir la experiencia chubutense en medios y redes sociales del sector.



El itinerario incluirá sitios emblemáticos como el Lago Fontana, Río Unión, Boca Vintter, Lago Engaño, Río Corcovado, Río Futaleufú y Laguna Larga, además de visitas a Alto Río Senguer, Sarmiento, Río Pico, Corcovado, Esquel y Trevelin, donde podrán conocer la oferta turística, cultural y gastronómica vinculada al producto pesca.



Chubut se consolida así como uno de los destinos de pesca deportiva más destacados de la Patagonia, combinando la calidad del recurso con un entorno natural incomparable y servicios especializados que fortalecen el turismo activo y sostenible.



