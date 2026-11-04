Comenzó la temporada de cruceros en Chubut con el arribo del buque MV Hondius

El buque de expedición polar inauguró este martes la temporada 2026/2027 en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa de actividad turística y portuaria para la provincia.

Chubut dio inicio este martes a la temporada de cruceros 2026/2027 con el arribo del buque MV Hondius al Muelle Comandante Luis Piedra Buena de la ciudad de Puerto Madryn.

La embarcación de Oceanwide Expeditions amarró sobre el lado sur del muelle minutos antes de las 8 horas, convirtiéndose en el primer buque de pasajeros de la temporada.

Con 97 metros de eslora y bandera de los Países Bajos, el Hondius es un crucero de expedición polar. Su presencia en el Golfo Nuevo abre una nueva temporada para una actividad que vincula al puerto con el turismo y genera oportunidades para distintos sectores de la economía local.

El buque arribó con 58 tripulantes y sin pasajeros a bordo. Durante su escala embarcará a 164 pasajeros, incorporará a otros 12 integrantes de su tripulación y realizará tareas de aprovisionamiento. Su partida está prevista para las 18 horas, cuando continuará su itinerario rumbo al sur.

El inicio de la temporada renueva el trabajo conjunto de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, el Gobierno del Chubut, los prestadores turísticos, las agencias marítimas y los organismos que intervienen en cada escala.

Esta articulación busca fortalecer a Chubut como destino de cruceros y potenciar las oportunidades que la actividad genera para el turismo y la economía provincial.



