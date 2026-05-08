Comenzó el Calendario de Ferias del Libro en Chubut

La 3° edición de la Feria del Libro de Esquel dio inicio a las actividades provinciales de 2026 con propuestas culturales, talleres y actividades para toda la comunidad.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, informa sobre el inicio del Calendario de Ferias del Libro en Chubut 2026, con la puesta en marcha en la ciudad de Esquel de la 3° edición de la Feria Municipal del Libro en el Centro Cultural “Melipal”.

El evento comenzó este jueves 7 y se extenderá hasta este sábado 9 de mayo, realizándose en el marco de los 120 años del municipio de Esquel y los 90 años de la Biblioteca Pública Municipal “Nicolás Avellaneda”, ofreciendo durante tres jornadas una amplia programación de charlas, talleres y actividades para todas las edades.

En este contexto, la Subsecretaría de Cultura está presente junto al Ministerio de Educación con un espacio institucional destinado a la promoción del Fondo Editorial Provincial, además de propuestas lúdicas pensadas para el público visitante, que incluyen cajas sensoriales, juegos y espacios de lectura.

Entre las actividades destacadas, este sábado 9 de mayo a partir de las 16 horas se llevará a cabo el taller “Juegos de lápiz y papel”, a cargo de Beatriz Villarreal, Técnica en Recreación y responsable de la Ludoteca del Centro Cultural Provincial (CCP).

Este ciclo literario recorrerá la provincia a lo largo de todo el año, acercando propuestas culturales, encuentros con referentes del mundo editorial y artístico, y actividades inclusivas pensadas para públicos diversos. En ese marco, la ciudad de Esquel es la encargada de abrir esta esperada programación, dando inicio a un calendario que se desarrollará en articulación con municipios de toda la provincia.

Presencia en toda la provincia

El Calendario de Ferias del Libro de Chubut 2026 continuará su recorrido del 15 al 17 de mayo en la localidad de Sarmiento, y seguirá con nuevas sedes y fechas a lo largo del año: del 4 al 7 de junio en Gaiman; del 30 de julio al 9 de agosto en Comodoro Rivadavia; del 13 al 16 de agosto en Puerto Madryn; del 4 al 6 de septiembre en Rawson; del 17 al 19 de septiembre en Cholila; el 9 de octubre en El Hoyo; el 10 y 11 de octubre en Alto Río Senguer; del 22 al 25 de octubre en Trelew; del 6 al 8 de noviembre en Río Mayo; el 6 y 7 de noviembre en Lago Puelo; el 26 y 27 de noviembre con una feria itinerante en Paso de Indios; y finalmente del 5 al 7 de febrero de 2027 en Rada Tilly con la Feria de Libros y Objetos Poéticos.

Este calendario invita a vivir y compartir la literatura, el arte y la cultura desde cada rincón de Chubut, con una propuesta inclusiva, diversa y abierta a todas las voces.

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