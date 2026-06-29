Comenzaron los trabajos para ampliar la red de agua en El Pedregoso

La municipalidad profundiza el trabajo del sistema de agua de red en conjunto con la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP). El Viernes pasado se conectó el nuevo pozo con la red troncal del barrio El Pedregoso.

Este proyecto buscará la optimización del sistema de abastecimiento y distribución en el sector, además de mitigar el déficit de caudal y presión, garantizando la continuidad del servicio durante los periodos de máxima demanda estival.

La obra implica 2 etapas. En la primera etapa se realizó una perforación a un lado del río Epuyén, sobre el callejón Las Pataguas. De allí se procedió a realizar la conexión a la red principal.

En la segunda etapa se conectará el servicio al sector del Parque Industrial, y de allí se cruzará la ruta 40 para vincular la red a los puestos sanitarios y la casa de salud que se encuentran del lado este del barrio.

El trabajo implicó la instalación de una electrobomba de 7.5 HP de potencia a la perforación existente y el zanjeo de 1.100 metros de tierra con la instalación de cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 63 mm de diámetro. Además se colocarán llaves de corte y válvulas de regulación en puntos estratégicos de la traza para sectorizar el suministro.

Esta nueva obra se concretará con el trabajo en conjunto del Municipio de El Hoyo y la DGSP