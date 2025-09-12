Comenzaron las instancias zonales de los Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2025

«Para el gobernador Ignacio Torres las personas mayores son una prioridad» dijo la ministra de Desarrollo Humano Florencia Papaiani en el inicio de las competencias en la ciudad de Trelew.

Consolidando el compromiso del Gobierno del Chubut en generar políticas públicas inclusivas que fortalezcan la calidad de vida de los adultos, la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres dio inicio este viernes en Trelew a las instancias zonales de los Juegos Chubutenses de Personas Mayores 2025.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con la Municipalidad, la jornada de apertura reunió a personas mayores de distintas localidades de la zona, quienes participaron con entusiasmo en diversas disciplinas deportivas y recreativas que forman parte de la propuesta anual.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Trelew, Gerardo Merino; y de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, quienes acompañaron a las delegaciones en este inicio del calendario provincial. “Para el gobernador Ignacio Torres las personas mayores son una prioridad, por eso hemos sostenido estos espacios que, más allá de la competencia deportiva y cultural, son espacios de encuentro, inclusión y disfrute”, dijo la funcionaria provincial.

Los Juegos Chubutenses de Personas Mayores representan un espacio de integración, encuentro y promoción de hábitos saludables.

Cronograma de competencias 2025

El cronograma de competencias de este año se inició el pasado 31 de agosto cuando las autoridades participaron de la despedida a la delegación que viajó a Salta rumbo a los Juegos Nacionales.

Las actividades se reanudaron este viernes 12 de septiembre en Trelew y continuarán el martes 16 de septiembre en Los Altares, el miércoles 17 en Gualjaina y el jueves 18 en Telsen.

Posteriormente habrá actividades el 23 de septiembre en El Hoyo, el 24 de este mes en Corcovado, el 25 en José de San Martín, para continuar el 10 de octubre en Ricardo Rojas y el 11 de octubre en Rada Tilly.

En tanto que en noviembre/diciembre las ciudades de Esquel y Trevelin serán posibles sedes de la Final Provincial.

De esta manera, el programa avanza en todo el territorio provincial, garantizando la participación de personas mayores de cada región y fortaleciendo los lazos comunitarios a través del deporte, la recreación y la vida activa.



