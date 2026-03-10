Comarca Andina: Provincia avanza con la construcción de viviendas y este fin de semana entregará las primeras unidades

La iniciativa se enmarca en el proceso de reconstrucción que lleva adelante el Gobierno del Chubut para acompañar a las familias afectadas por los incendios en Epuyén y El Hoyo. Con financiamiento provincial y ejecución de empresas y cooperativas de la zona, las viviendas se edifican con sistemas constructivos sustentables, de rápido montaje y con materiales retardantes al fuego.

Este fin de semana, el Gobierno del Chubut concretará la primera entrega de viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios registrados en la Comarca Andina durante el mes de enero, en el marco del plan de reconstrucción impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

En la localidad de Epuyén, la Provincia avanza con la construcción de 57 viviendas, destinadas a familias afectadas por el siniestro. Las obras se ejecutan con financiamiento provincial, por una inversión total de $2.736 millones, e incluyen la provisión de los servicios esenciales de agua, electricidad y gas para cada unidad habitacional.

En El Hoyo, en tanto, se desarrollan 13 viviendas destinadas a damnificados por los incendios, con una inversión provincial de $596.284.065. Las obras son ejecutadas por la empresa Vastek.

En ambos casos, las viviendas fueron diseñadas con materiales adecuados a las condiciones climáticas de la región, incorporando aislación térmica y acústica con propiedades retardantes al fuego en paredes y techos, bajo un sistema de construcción sustentable, controlada y de rápido montaje.

Viviendas para Epuyén

De las 57 unidades que se ejecutan en Epuyén, ya se realizaron tareas de movimiento de suelos, nivelación y relleno en 32 viviendas, colocación de plateas y pilotes en 30, mientras que 22 edificaciones ya fueron levantadas. Además, se instalaron estructuras de paneles en un total de 43 casas, con una dotación permanente de 70 trabajadores abocados a las tareas.

Las obras son ejecutadas por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Telefónicos, Turismo, Vivienda, Consumo y Crédito de El Hoyo (COSTELHO Ltda.), con financiamiento íntegramente provincial.

Avances de obra en El Hoyo

Por su parte, las viviendas que se construyen en El Hoyo cuentan con una superficie de 40 m² y disponen de dos habitaciones, cocina, comedor y living. Además, están equipadas con cocina de cuatro hornallas, estufa de combustión lenta, termotanque eléctrico y tanque de agua incorporado, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad para las familias beneficiarias.

En tal sentido, tres viviendas ya fueron edificadas, techadas y revestidas en su totalidad, con acceso a las redes de agua y gas, y durante la semana en curso serán revestidas seis unidades más.



