Comarca Andina :Organizaciones sociales repudiaron “accionar de la justicia machista a favor de un abusador en El Bolsón”

En el marco del 3 de junio, día de lucha contra las violencias machistas, unas 30 organizaciones de la región denunciaron ayer que “dos jueces de Bariloche fallaron dictando la absolución del victimario en un caso de abuso sexual infantil por motivos procesales”, pese a “no haber llegado a una certeza negativa, sin una investigación que acredite su inocencia y sin haber escuchado a la víctima”.

De igual modo, agregaron “la desidia del Ministerio Público Fiscal al no presentar oposición a término y dejar caer la causa”, al tiempo que exigieron “que se escuche en la justicia de Río Negro el pedido de queja presentado por la defensa de la madre protectora y se faciliten los medios para que la víctima sea escuchada”.

A su criterio, “estas decisiones de la justicia ponen en serio riesgo al niño y su mamá”. En coincidencia, pidieron al juzgado de Familia de Lago Puelo que “según marca la ley, proteja a las mujeres y niñas víctimas de violencia, que escuche y jerarquice la palabra y el deseo de los niños e impida revinculaciones forzosas con el victimario”.

Puntualmente, recordaron que “la denuncia por ASI se realizó en septiembre de 2021 en la fiscalía de El Bolsón, luego de realizado el protocolo en el hospital, donde se certificó como caso positivo. La causa duró dos años y medio, pasó por la formulación de cargos, luego continuó por el control de acusación y finalmente el fiscal Arrien consideró que todas las pruebas no eran suficientes para pedir la elevación a juicio y pidió la absolución del abusador, argumentando que lo investigado no era suficiente, según su ‘convicción’”.

No obstante, “en mayo de 2023, gracias a la movilización de las organizaciones que acompañamos, se logró apartar de la causa al fiscal Francisco Arrien, lo que no pudo impedir que el juez dicte el sobreseimiento el pasado 27 de febrero”.

Al respecto, señalaron que “cuando se atraviesa una situación de abuso, lo primero que se aconseja es hacer la denuncia formal. Sin embargo, notamos que durante el proceso se revictimiza y en lugar de proteger a las denunciantes, se las deja más vulnerables y expuestas”.

En concreto, las organizaciones denunciaron y repudiaron “la estrategia por parte de la defensa del abusador, basada en el ya repudiado y demostrado falso SAP (Síndrome de Alienación Parental); negando los hechos, desacreditando, persiguiendo de forma misógina ejerciendo violencia de género hacia la madre protectora, con la complicidad de los jueces, buscando argumentos en la vida personal y privada de la denunciante”.

Sumaron “la falta de perspectiva de género y de derechos de las infancias de los jueces intervinientes y del sistema judicial en general, así como de los profesionales que llevan adelante las entrevistas y cámara Gesell con las víctimas de abuso sexual infantil”.

Desde su óptica, “la mayoría de las causas por ASI se desestiman y archivan antes de llegar a juicio. Las estadísticas nacionales indican que solo el 1% de los casos de abuso sexual infantil denunciados llegan a esa instancia”.

Finalmente, exigieron “una profunda revisión de estas prácticas que vulneran derechos e impiden el acceso a la justicia. Los niños no mienten, los abusadores sí”.

Entre los firmantes están el Colectivo Comarcal Ni Una Menos; Socorro Comarca Andina; Colectiva de Mujeres y Disidencias de Lago Puelo; Área de Diversidad y Género del CIC; Nómadas Comunicación Feminista Colectiva Ni Una Menos El Maitén; Agrupación Otoño Uriarte Consejo Local de las Mujeres El Bolsón; Red de contención contra la violencia patriarcal Trevelin y APDH Noroeste del Chubut.