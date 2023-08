Comarca Andina: “Esta imposición arbitraria del gobierno tiende a corromper a la policía”

Personal activo y pasivo de distintas localidades de la región cordillerana se manifestó este mediodía sobre la ruta nacional 40, a la altura del paralelo 42°, donde reclamaron por incrementos salariales y pidieron al gobierno que “tengan en cuenta la canasta básica y que hagan los números”.

El suboficial retirado Martín Otazo reflejó que “hoy el policía no llega a fin de mes, una realidad que también comprende a los docentes o al personal sanitario. Estamos realmente complicados, pero eso no es nuestro problema, porque votamos a nuestros representantes y son ellos los encargados de gestionar que nosotros estemos bien. Evidentemente no está pasando y hace rato que no pasa”.

En consecuencia, “lamentablemente nos vemos en la obligación de salir a peticionar lo que ya hemos pedido con nuestro voto: que nos representen y que gestionen para que nosotros tengamos un sueldo digno. Hoy un agente no puede vivir con su salario y está arriesgando su vida, porque no hace solamente trabajo de prevención”, señaló.

Recordó que “el policía sale a la calle y se encuentra con distintas situaciones que no son de su incumbencia, pero las tiene que hacer igual. Tiene que hacer de enfermero, de doctor, de bombero. Va a un accidente y tiene que hacer de psicólogo, nunca dijimos no vamos y tampoco nos tiramos para atrás cuando hay que hacer una tarea u otra, aunque no nos corresponde. Lo hacemos igual, pero queremos tener un salario digno para poder llegar a fin de mes”.

Tras recordar que “en este momento hay compañeros en el mismo plan de lucha en Esquel, en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn, en Trelew y en Rawson”, graficó que “todos los que pudieron viajar están allá y hemos colaborado para que puedan llegar; lo que no pudimos llegar, estamos acá apoyando esta lucha”.

Acerca de la propuesta del gobierno de pagar un incremento en cuotas de un 7% mensual hasta diciembre, Otazo contrapuso que “ese porcentaje se lo come la inflación. No nos sirve y los funcionarios lo saben”.

“Para que lo tengan en cuenta: hoy un alquiler en la cordillera no baja de los 100 mil o 150 mil pesos, es prácticamente la totalidad del sueldo de un agente. Cómo hace para comer y pagar el resto de sus gastos. Así tampoco se puede tener una policía honesta al servicio de la sociedad”, aseveró.

Desde su óptica, “esta imposición arbitraria del gobierno tiende a corromper a la policía: estos días salió por todos los medios la detención en Rawson de un sacando cubiertas a un vehículo. Lógicamente que está mal y no lo justifico, pero llegamos a eso porque no llega a fin de mes con su magro sueldo y termina cometiendo delitos, cuando nosotros estamos precisamente para prevenirlos. Pretendemos ser dignos y que la gente confíe en nosotros”, reiteró.

Por último, Otazo pidió al gobierno chubutense que “por favor tengan en cuenta la canasta básica y que hagan los números. No es tan difícil y ni siquiera hay que ser contador para saber lo que cuesta un alquiler, la comida, el seguro de un vehículo, mantener algún chico en la escuela -ni hablar de lo que sale un hijo en la universidad-, no nos dan los números, no hay manera. Tampoco pedimos mucho, es un 40% de incremento al básico y que se nos pague de un solo viaje, porque si no nos come la inflación, esa es la realidad”, concluyó.