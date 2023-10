Comarca Andina: de las inundaciones a los incendios forestales, sin escalas intermedias

En la tarde del jueves, un incendio de interfase en un predio privado de El Pedregoso convocó a los bomberos voluntarios de El Hoyo y Epuyén, más distintas brigadas de la Comarca Andina. Por suerte, los servidores públicos llegaron a tiempo y evitaron que las llamas se propaguen al bosque cercano.

Aún cuando todavía hay nieve en las montañas y hasta hace una semana se hablaba de inundaciones y desbordes de ríos y arroyos por las intensas lluvias, los primeros calores de la primavera encendieron todas las alarmas porque, según los expertos, “el material vegetal fino está seco y listo para arder”, en referencia a que los primeros focos se originan fundamentalmente por descuidos de los parceleros que hacen quemas de residuos forestales (todavía autorizados).

Sucede que “luego del mediodía, la temperatura aumenta y siempre corre viento: combinación fatal para que el fuego se escape de control y tome contacto con el bosque. En consecuencia, desde los organismos oficiales irán monitoreando semana a semana las condiciones de humedad ambiental para extender los permisos de quema.

Acerca de lo ocurrido en El Pedregoso, desde la Brigada Las Golondrinas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Marcos Salguero detalló que “alrededor de las 13.30 nos avisaron de una alarma desde el cuartel de bomberos voluntarios de El Hoyo. Desde acá salimos varios móviles, además de convocar a las brigadas de Lago Puelo y Epuyén y a la Policía del Chubut”.

Puntualizó que “se trataba de un foco en un lote donde estaban haciendo un volteo de pinos de gran altura. En un descuido, más el viento que había, la quema de residuos se disparó y se fue de control. El trabajo coordinado facilitó que la superficie afectada fuese solo de unos mil metros cuadrados. Luego, nosotros nos quedamos para hacer la liquidación del incendio”.

Atribuyó las llamas a “factores ambientales importantes que inciden, ya que en los días anteriores hubo una alerta de viento facilitando las condiciones como para que se produjeran cosas como las que están pasando: el material fino está disponible y es altamente combustible”.

Acerca del otorgamiento de permisos de quema a esta altura del año, recordó que “todavía están vigentes y se van renovando cada 15 días, aunque tienen que avisar y garantizar que estén dadas las condiciones hasta el mediodía o si se puede extender el horario”.

No obstante, en esta oportunidad, el propietario del lote afectado “no contaba con el permiso correspondiente. Nos dijo que había sacado uno meses atrás y no se había acercado a renovarlo”.

En consecuencia, pidió a los pobladores rurales de la jurisdicción “tomar conciencia de la gravedad de la situación para que estas cosas no vuelvan a pasar. Principalmente, bajo ninguna circunstancia abandonar las quemas y siempre que se haga fuego, se deben tener a mano los recursos necesarios para extinguirlo (abundante agua y herramientas), en caso de necesitarlo”.

Sumó “el costo operativo que demanda cada salida de las brigadas o de los bomberos”.

A su criterio, “hay que seguir trabajando en la educación y en la prevención, la acción conjunta de todas las instituciones nos permitirá buenos resultados”. Mientras tanto, aseguró que “los brigadistas seguimos atentos y al pie del camión, para eso estamos”.

Reducción de quemas

Por su parte, desde el Splif rionegrino se adelantó a la población que “a partir del lunes 2 de octubre se reducirán los horarios de quema: estarán permitidas hasta las 12 horas y se aplicará la normativa vigente en caso de incumplimientos”.

En consecuencia, remarcaron que “no es recomendable realizar grandes trabajos de poda o limpieza; todo el año se puede chipear y trasladar los residuos forestales; y que las hojas son compostables y no es recomendable quemarlas”. De igual modo, solicitaron “extremar los cuidados en el uso del fuego”.