CITACIÓN: ASAMBLEA ORDINARIA FUERA DE TÉRMINO ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL HOYO

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea General Ordinaria Fuera de Término, la cual tendrá lugar el día 06 de Diciembre de 2026, a las 15.30 horas en la sede de la Institución, sita en calle Avda. San Martin s/n de la localidad de El Hoyo.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1°) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.

2°) Explicación y puesta a consideración de las causas por las que se convoca a Asamblea General Ordinaria Fuera de Termino.

3°) Lectura del Informe de Comisión Revisora de Cuentas.

4°) Lectura, consideración y aprobación de Balance y Memoria de los siguientes ejercicios: Ejercicio N° 22 con inicio el 01/07/2023 y finalización el 30/06/2024 y del Ejercicio N° 23 con inicio el 01/07/2024 y finalización el 30/06/2025.

Conforme el Artículo N° 68 del Estatuto, la Asamblea sesionará con la mitad mas uno de los socios a la hoja fijada en la convocatoria y media hora más tarde con el número de Socios presentes.