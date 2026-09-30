Chubut y Unicef fortalecen el trabajo en los municipios para garantizar los derechos de niños y adolescentes

En el marco de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), representantes de Unicef brindan asistencia técnica, formación y espacios de intercambio. Ya se realizaron encuentros de trabajo en Rawson y Esquel.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, realizó en Rawson una jornada de trabajo con equipos municipales y representantes de Unicef, en el marco de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). La agenda continúa en Esquel, donde se desarrollaron más encuentros con equipos locales.

La actividad fue encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, María Florencia Papaiani, y contó con la presencia de la Dra. Amelia López, médica y magíster en Derechos de Familia e Infancia, con una extensa trayectoria en políticas públicas. Fue ministra de Educación de Córdoba, diputada nacional y defensora de los Derechos de Niños y Adolescentes de esa provincia. Su experiencia aporta una mirada especializada al intercambio y al trabajo que cada municipio viene desarrollando.

Durante los encuentros, los equipos comparten avances, desafíos y prioridades locales, y fortalecen sus herramientas para planificar políticas integrales destinadas a las infancias y adolescencias. MUNA acompaña este proceso con asistencia técnica, formación y espacios de intercambio entre municipios, para que cada gobierno local pueda poner los derechos de niños y adolescentes en el centro de su agenda.

En Chubut participan equipos de Trelew, Los Altares, Rada Tilly, Puerto Madryn, Esquel, El Maitén y Epuyén, entre otras localidades. La agenda permite conocer de cerca el trabajo que impulsa cada comunidad y compartir experiencias para seguir mejorando las respuestas desde el territorio.

La ministra Papaiani destacó: “Venimos desarrollando un trabajo articulado muy importante, con muchos avances. Nos enorgullece compartir el trabajo que viene haciendo cada municipio frente a Unicef y contar con este acompañamiento de lujo, por su experiencia en la materia, de la Dr. Amelia López. Estos espacios nos permiten reconocer lo construido y seguir fortaleciendo las políticas públicas para nuestros niños y adolescentes”.

La iniciativa MUNA forma parte del trabajo de Unicef con los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades de gestión y acompañar la elaboración de políticas públicas integrales, participativas y con enfoque de derechos.

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