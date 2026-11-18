Chubut y todas las Casas de Provincia abren sus puertas para compartir lo mejor de cada rincón del país

En una nueva edición de “La Noche de las Casas de Provincia”, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transforma en un gran recorrido federal dividido en tres circuitos en los que se podrán visitar las distintas representaciones de los gobiernos provinciales, descubrir sus paisajes, conocer sus culturas, disfrutar de su gastronomía y vivir sus tradiciones.

El próximo jueves 19 de noviembre, desde las 18 horas, las Casas de Provincia abrirán sus puertas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una programación de música, arte, gastronomía y promoción turística, celebrando de esta manera una nueva edición de “La Noche de las Casas de Provincia”, un tradicional evento que incluye propuestas que invitan a descubrir las tradiciones, expresiones culturales y atractivos de las distintas regiones argentinas.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá recorrer las sedes participantes a través de tres circuitos en el marco de un encuentro que reunirá espectáculos musicales, danzas, exposiciones artísticas, degustaciones, artesanías y productos regionales que reflejan la identidad de cada provincia.

La iniciativa es organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Senado de la Nación. El encuentro busca promover la integración federal y poner en valor el papel de las representaciones provinciales como espacios de encuentro, promoción y vinculación con la comunidad.

En esta 13° edición, la Casa del Chubut, ubicada en Sarmiento 1172, a tan sólo unos metros del Obelisco, recibirá al grupo de rock “Francia 98”, de los hermanos Juan Ignacio “Iñaki” y Danilo Antonio, oriundos de Trelew, quienes cerrarán la noche antes de sus shows en San Juan y Rosario y Buenos Aires, donde presentarán su tercer disco “Revolución Francesa”.

La noche se completará con otras presentaciones de artistas chubutenses, como Andrea Olivet, cantante, compositora e instrumentista de Epuyén, con su propuesta musical que fusiona géneros como el pop, el folk, el funk y el candombe; actividades lúdicas; la participación de productores, artesanos y municipios que mostrarán la riqueza turística y cultural de la provincia; y el acompañamiento del equipo de la Casa del Chubut, para que cada visitante se sienta como en casa.

Los circuitos para recorrer las provincias

Las sedes participantes estarán distribuidas en tres circuitos que permitirán al público organizar sus recorridos y conocer las propuestas de las distintas representaciones.

El Circuito 1 incluirá a Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El Circuito 2 estará integrado por Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta y San Juan.

El Circuito 3 reunirá a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.

Cada sede contará con una programación propia de actividades culturales, gastronómicas y turísticas, que permitirá conocer las particularidades de cada provincia.

La Noche de las Casas de Provincia ofrecerá una oportunidad para descubrir la diversidad del país en una misma jornada, acercando sus tradiciones y producciones regionales a residentes y visitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



