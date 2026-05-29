Chubut y Gaiman fueron seleccionadas para impulsar un proyecto internacional de fortalecimiento territorial

La iniciativa se encuadra en la convocatoria METSS 2026, Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur. La propuesta contempla instancias de asistencia técnica, formación, intercambio de experiencias y construcción de agendas de trabajo conjuntas entre actores institucionales de la provincia y gobiernos locales de Guatemala.

El Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Gaiman fueron seleccionados para participar de una iniciativa de cooperación internacional junto a gobiernos locales de Guatemala, en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (PIFCSS).

A través del Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur (METSS), la propuesta tiene como objetivo fortalecer capacidades institucionales y herramientas de gestión estratégica para municipios, promoviendo procesos de internacionalización territorial, articulación multiactoral y desarrollo local sostenible, con especial foco en la revalorización del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil y los espacios de participación comunitaria como actores clave para el desarrollo territorial.

Desarrollo local e innovación institucional

En línea con la estrategia impulsada por el gobernador Ignacio Torres de posicionar a Chubut como un territorio moderno, competitivo y con proyección internacional, la participación en este tipo de programas consolida el perfil de la provincia como un actor activo dentro de las redes de cooperación regional y de internacionalización subnacional.

En ese marco, desde la Secretaría General de Gobierno destacaron que este tipo de mecanismos permiten no solo acceder a conocimientos y buenas prácticas internacionales, sino también fortalecer el rol de los municipios y de las organizaciones territoriales como motores del desarrollo local, la cohesión social y la innovación institucional.

Articulación estratégica

El proyecto contempla instancias de asistencia técnica, formación, intercambio de experiencias y construcción de agendas de trabajo conjuntas entre actores institucionales de Chubut y Guatemala, promoviendo la cooperación descentralizada y el fortalecimiento de capacidades locales para la generación de políticas públicas innovadoras y sostenibles.

Asimismo, se buscará fortalecer la vinculación entre gobiernos locales, instituciones intermedias, emprendedores, organizaciones comunitarias y actores del ecosistema social y productivo, entendiendo que el desarrollo territorial requiere de una articulación estratégica entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

La iniciativa también representa una oportunidad para proyectar internacionalmente experiencias locales vinculadas al fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario, generando nuevas herramientas de cooperación y aprendizaje conjunto entre territorios de América Latina.

METSS 2026

El mecanismo busca seguir promoviendo capacidades institucionales, redes de trabajo e intercambios entre territorios, entendiendo que los gobiernos subnacionales cumplen un rol cada vez más relevante en la generación de soluciones innovadoras y en la construcción de agendas de desarrollo desde lo local.

Esta convocatoria refleja el creciente interés de los territorios iberoamericanos por fortalecer sus capacidades de cooperación internacional, generar alianzas entre pares y proyectar estrategias de internacionalización territorial que permitan ampliar oportunidades de articulación, aprendizaje y acceso a nuevas redes de cooperación.

Las iniciativas aprobadas se implementarán hasta el 31 de diciembre y contará con la participación de territorios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, promoviendo alianzas entre municipios, provincias, gobiernos regionales, agrupaciones de municipios y áreas metropolitanas.

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