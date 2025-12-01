Chubut y Chile avanzan con el proyecto binacional para el desarrollo sustentable del Parque Provincial Patagonia Azul

Se desarrolló un encuentro virtual que marcó un nuevo paso del proceso de articulación territorial que impulsa la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres consolidando políticas públicas que promueven la preservación de ecosistemas estratégicos.



En el marco del Programa de Cooperación Descentralizada entre Chile y Argentina, representantes de organismos provinciales, nacionales y entidades vinculadas a la conservación ambiental mantuvieron una reunión virtual para dar continuidad al proyecto “Desarrollo sustentable y conservación marino-costera en el Parque Provincial Patagonia Azul (Chubut, Argentina) y el Área Marino Costera Protegida de Múltiples Usos Juan Fernández (Región de Valparaíso, Chile)”.



El encuentro marcó un nuevo paso dentro del proceso de articulación territorial que impulsa la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres consolidando políticas públicas que promueven la preservación de ecosistemas estratégicos y la gestión integrada del borde costero. La provincia continúa posicionándose como referente regional en conservación marina y planificación territorial sustentable.



Desde el Gobierno del Chubut formaron parte de la reunión representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, las Secretarías de Pesca y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y Asesoría General de Gobierno. Mientras que, por Chile, participaron referentes del Área Marino-Costera Protegida Juan Fernández. Además de los organismos, Fundación Vida Silvestre y la Consultora responsable del Plan de Manejo del Parque Provincial Patagonia Azul.



Oportunidad estratégica



Esta instancia reafirma el compromiso provincial con la protección del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, promoviendo estrategias de conservación que integran conocimiento técnico, articulación binacional y participación de organizaciones especializadas.



La cooperación con Chile representa una oportunidad estratégica para el intercambio de experiencias en manejo de áreas protegidas, el fortalecimiento de políticas públicas y el diseño de acciones conjuntas que garanticen la salud y la biodiversidad del ecosistema marino-costero compartido.

