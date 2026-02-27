Chubut te espera con el corazón”, la nueva campaña turística provincial*

La iniciativa busca consolidar el posicionamiento de la provincia como uno de los destinos más diversos y atractivos del país._

Bajo el concepto “Corazón de la Patagonia”, el Gobierno del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Agencia Chubut Turismo, lanzó una nueva campaña integral de promoción turística destinada a fortalecer la llegada de visitantes de todo el país.

Mediante la cuenta promocional de Chubut Patagonia, la iniciativa busca consolidar el posicionamiento de la provincia como uno de los destinos más diversos y atractivos de la Argentina, reforzando su presencia en el mercado nacional luego de la contingencia ígnea que afectó a la región cordillerana.

Si bien la campaña pone en valor la totalidad del territorio provincial -mar, valle, meseta y cordillera-, presenta una marcada impronta de la región andina, acompañando el proceso de recuperación y reactivación turística de esa zona estratégica para la actividad.

El mensaje central, “Chubut te espera con el corazón”, transmite cercanía, hospitalidad y el compromiso de toda la provincia con quienes eligen visitarla. La propuesta creativa resalta la identidad, los paisajes, la cultura y la calidez de su gente, integrando experiencias que van desde la costa atlántica y el avistaje de fauna marina, hasta los lagos, montañas y bosques andinos.

El spot tendrá difusión en redes sociales y medios de comunicación provinciales y nacionales, tanto en formato audiovisual como radial, ampliando su alcance a distintos públicos objetivos y consolidando una estrategia de promoción multiplataforma.

Esta acción forma parte del Plan de Comunicación que presentó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres junto al ministro de Turismo y Áreas Protegidas Diego Lapenna, en la reunión que mantuvo con el sector turístico del Corredor de los Andes. Allí se explicó la campaña de reactivación turística integral que incluye la presencia de medios y productores de contenido y difusión de las zonas operativas de la región, así como testimonio de prestadores en redes sociales.

A su vez, desde las redes sociales del Gobierno del Chubut se difundió la voz de los propios prestadores turísticos del Corredor de los Andes, poniendo foco en lo importante que es para la región la reactivación turística como motor del desarrollo económico.

El Spot está disponible para ver en todas las cuentas promocionales de Chubut Patagonia: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. A través de las pautas en servicio digital, el mismo busca llegar de manera directa a todo el mercado nacional y los principales mercados regionales.

El Spot se puede ver en el siguiente link: https://www.instagram.com/p/DVQ_8ptDXJ7/

De esta manera, la Provincia reafirma su decisión de sostener una política activa de promoción turística, entendiendo al sector como uno de los motores fundamentales del desarrollo económico, la generación de empleo y el crecimiento equilibrado del territorio.