Chubut será sede de la “Convención Nacional e Internacional de Agentes Sanitarios”

La propuesta busca generar un espacio federal e internacional que promueva el crecimiento y la jerarquización del trabajo territorial, fortaleciendo el intercambio de experiencias, la capacitación y la construcción colectiva de estrategias en Atención Primaria de la Salud. Se realizará en el mes de octubre en Trelew. Las inscripciones están abiertas.

En el marco de las diversas iniciativas que se llevan adelante con el propósito de potenciar el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, destacó que la provincia será sede los días 8, 9 y 10 de octubre de la “Convención Nacional e Internacional de Agentes Sanitarios”.

El evento, que incluirá la realización de la “XI Convención Nacional de Agentes Sanitarios” y la “II Convención Internacional de Agentes Sanitarios, Comunitarios y Promotores de Salud”, se llevará a cabo en Trelew, en el auditorio del Museo Egidio Feruglio (MEF), bajo el lema “Territorio, comunidad y salud: construyendo estrategias colectivas para el presente y el futuro”.

La convención, que es organizada por la Asociación Civil de Agentes Sanitarios Nacional, de manera conjunta con la Secretaría de Salud de la provincia y la Municipalidad de Trelew, tiene como objetivo generar un espacio federal e internacional que promueva el crecimiento y la jerarquización del trabajo territorial, fortaleciendo el intercambio de experiencias, la capacitación y la construcción colectiva de estrategias en Atención Primaria de la Salud (APS).

Convención

Serán tres jornadas de charlas, disertaciones y debates, que estarán destinadas a Agentes Sanitarios, Agentes Comunitarios, Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, Promotores de Salud y Agentes Sociosanitarios.

En esa línea, la Convención se desarrollará bajo una modalidad participativa e interdisciplinaria, combinando instancias académicas, culturales y de intercambio práctico.

Durante el evento se concretarán exposiciones de los participantes; presentaciones de experiencias territoriales, investigaciones y propuestas innovadoras en Atención Primaria de la Salud; y espacios de diálogo para fomentar la interacción.

En ese marco, habrá stands institucionales y comunitarios, con muestras de proyectos, programas y estrategias de salud comunitaria, y espacios de difusión de materiales educativos, guías y protocolos, entre otros.

Asimismo, se abordarán múltiples ejes temáticos como la Profesionalización y jerarquización del rol del Agente Sanitario; Ley Nacional de Agentes Sanitarios; Discapacidad y accesibilidad en la APS; Prevención y abordaje de la violencia laboral; y Seguridad e higiene en el trabajo comunitario.

Inscripción

Los interesados en participar de la Convención deberán inscribirse previamente de manera online accediendo al siguiente enlace:

El plazo para completar los datos y enviar el formulario será hasta el 31 de agosto.

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