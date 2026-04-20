Chubut será la primera provincia del país en implementar un sistema de datos abiertos sobre la actividad pesquera regional

La política de open data persigue como principal objetivo la transparencia y sostenibilidad de la actividad. Toda la información de acceso público estará disponible en el nuevo sitio web del organismo.

El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, pone en marcha el nuevo sitio web del organismo, mediante el cual se establece un servicio de open data para todos los ciudadanos provinciales.

El objetivo central de la medida es asegurar una gestión más sostenible y eficiente de los recursos pesqueros, pero por sobre todo transparente y conforme a la legislación vigente. Al respecto, el secretario de Pesca, Diego Brandán, señaló que “esto es el resultado de un pedido expreso del gobernador Ignacio Torres, que apunta a transparentar la actividad”.

Transparencia

El secretario de Pesca del Chubut puso de relieve que “somos la primera provincia del país en asegurar el acceso público a la información de la actividad pesquera, garantizando la transparencia de todos los procesos”.

“Entre la información que se incluye se destaca todo aquello vinculado a datos biológicos y de captura de los recursos; buques y propietarios, entre otros”, sostuvo el funcionario y agregó que “venimos trabajando hace un tiempo en el lanzamiento de este sitio web, intercambiando y estableciendo lazos con otras instituciones nacionales como el INIDEP, para mejorar la calidad informativa en conjunto”.

En último término, Brandán aseguró que se “continuará trabajando en pos de este cambio de paradigma y su implementación efectiva ya que permitirá determinar el futuro de la pesca en la región y reglas claras para todos los participantes”.

Sitio web

La página oficial de la Secretaría de Pesca de Chubut estará disponible en las próximas horas, encontrándose en la última instancia de ajustes de diseño y programación. Fue diseñada y ejecutada por el equipo de trabajo del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA), dirigido por María Soledad Schulze, además de Sofía Haller.

El acceso se realizará a través de: https://pesca.chubut.gob.ar/

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