Chubut se distinguió en la Feria Caminos y Sabores en Buenos Aires

En el marco del vigésimo aniversario de la muestra federal, alrededor de 20 expositores y artesanos de toda la provincia tuvieron una destacada participación en el evento, ofreciendo productos regionales distinguidos con el sello “Origen Chubut”. La Feria se llevó a cabo durante el fin de semana largo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno del Chubut, a través de los Ministerios de Producción y de Turismo y Áreas Protegidas, y la Casa del Chubut, acompañó a alrededor de 20 productores oriundos de distintos lugares de la provincia, quienes tuvieron una destacada participación en una nueva edición de la Feria Caminos y Sabores, un tradicional evento cultural y gastronómico que este año se llevó a cabo en el Complejo Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el vigésimo aniversario de la muestra federal que tuvo lugar del 9 al 12 de julio, la Provincia acompañó una vez más a artesanos y productores a través de un espacio institucional destinado a promover la oferta turística y los sabores distinguidos con el sello “Origen Chubut”.

Nuevas oportunidades para Chubut

En diálogo con la prensa durante el evento, la subsecretaria de Industria y Comercio del Chubut, Nadine Serón, indicó que “estamos acompañando nuevamente a los productores de nuestra provincia en esta vigésima edición de Caminos y Sabores, con el objetivo de que puedan incrementar las ventas y además ampliar sus redes de contactos, generando nuevos canales de comercialización a nivel nacional”.

Serón agregó que “acompañamos a 16 productores en estas dos islas institucionales que ha desplegado la provincia del Chubut, y hay otros productores más de nuestra provincia que están participando en el evento dentro de la isla institucional perteneciente a la Secretaría de Agricultura de la Nación”.

La funcionaria provincial hizo hincapié en destacar el “apoyo permanente que nos brinda el gobernador Ignacio Torres, y el gran esfuerzo que realiza el Gobierno del Chubut para que nuestros productores puedan participar en estos eventos, porque lo cierto es que a ellos se les hace muy cuesta arriba principalmente por el tema de los costos económicos y el despliegue logístico que implica armar el stand institucional. Ellos también realizan un gran esfuerzo para poder estar acá. Se trata de un trabajo conjunto que gracias a estas acciones coordinadas está dando muy buenos resultados”.

Gastronomía patagónica

A su turno, el destacado chef comodorense Enzo Mayorga, quien brindó un espectáculo de cocina en el evento con productos regionales chubutenses, manifestó que “para mí es una gran alegría representar a Chubut en Caminos y Sabores, que creo es la feria más grande de la Argentina. Me gusta mucho estar acá. Es el tercer año que me toca participar en el evento representando a nuestra provincia”.

Mayorga explicó que “en esta oportunidad trajimos una centolla de pesca artesanal de Comodoro Rivadavia. Trajimos algas también de recolección artesanal nuestra. Hicimos unas croquetas de un chupe de centolla, que es una receta muy clásica también en la zona de la Patagonia. En la otra receta utilizamos las patas de la centolla, hicimos un tartar de centolla con un poco de manzana, un poco de cítrico, con otros perfiles también para no invadir tanto la centolla. Esas fueron las dos preparaciones frías y calientes que pudimos hacer con el mismo producto”.

El chef comodorense subrayó que “hay muchísima gente en nuestra provincia que está haciendo un buen producto, una exquisita gastronomía. Por eso para mí representa un gran orgullo el poder estar acá. Estoy muy agradecido con Chubut, con Comodoro”.

Acciones de promoción

Desde el stand institucional provincial, y a través de una acción conjunta, los equipos del Ministerio de Producción y la Casa del Chubut ofrecieron asesoramiento al público presente en el evento para vivir una Experiencia 360° con los cascos de realidad virtual de «La Trochita», realizando un recorrido por las estaciones, talleres y el Museo Ferroviario de El Maitén.

Además, el Ministerio de Turismo brindó información sobre los destinos y productos chubutenses, con especial énfasis en la temporada de invierno y en las propuestas previstas para la próxima temporada de primavera. Dicho espacio contempló la entrega de material promocional, actividades interactivas con el público, sorteos y la difusión de distintos programas provinciales vinculados al desarrollo turístico.

Por su parte, el Ente Comodoro Turismo presentó la oferta turística de la ciudad junto con su propuesta gastronómica, fortaleciendo la promoción conjunta de los destinos de la provincia.

Expositores chubutenses

En esta nueva edición de la Feria estuvieron presentes productores y artesanos de Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Epuyén, Las Golondrinas y El Hoyo, con blends de té, alfajores, dulces, conservas, jugos, gin, sal marina, productos deshidratados, sombreros de fieltro, lana merino, cerámica y mucho más.

Participaron 16 emprendimientos del Sello “Origen Chubut”. También hubo otros productores que tienen el sello chubutense que estuvieron presentes en otros espacios de la feria, como el stand de Nación, entre ellos Memorable Torta Negra y Será Juana Escabeches.

Los emprendimientos chubutenses que exhibieron sus productos en el stand institucional de la provincia fueron los siguientes: Bivalvia Sabores del Mar; De los Abuelos Productos Naturales; Pino y Lana; RustikaSur; Sal de Aquí; Miel de Chubut Sant Jordi; Namastea; PiquiGin; Latitud Sur Berries; Cardumen; Aiwen Alfajores; Trama; Chacra Kaish; Alfajores Ganash; Cuyen Mermeladas; y Abalauquen Dulces.

Uno de los ejes principales de la participación fue la difusión del programa “Vinos y Sabores del Chubut”, una iniciativa que busca poner en valor la gastronomía provincial a través de sus productores, cocineros, establecimientos gastronómicos, viñedos y experiencias vinculadas a la identidad culinaria del territorio.

Cocina en vivo y Pasaporte Turístico

Con el objetivo de difundir sabores y productos con identidad regional, Chubut contó con dos espacios de cocina en vivo dentro de la feria. El primero se realizó el viernes en el Espacio P5 y estuvo a cargo del chef Enzo Mayorga de Comodoro Rivadavia, quien elaboró una propuesta basada en productos regionales. La segunda presentación fue el sábado, también en el Espacio P5.

Asimismo, durante el evento se promocionó el Pasaporte Turístico del Chubut, una herramienta digital que reúne beneficios, descuentos y promociones ofrecidas por prestadores turísticos de diferentes destinos provinciales. Esta iniciativa busca incentivar el turismo interno, facilitar el acceso a experiencias y servicios para visitantes y residentes, fortaleciendo el consumo de la oferta turística local.

¿Qué es Origen Chubut?

El Sello Origen Chubut es una distinción otorgada por el Ministerio de Producción que reconoce productos elaborados en Chubut que reflejan la identidad productiva del territorio y agregan valor a las materias primas locales.

Su objetivo es visibilizar y promover a los emprendimientos que representan la diversidad productiva de la provincia, fortaleciendo su posicionamiento y generando oportunidades de comercialización.