Chubut se convirtió en la primera provincia del país en eliminar los fueros de políticos, sindicalistas y jueces

El Referéndum para la modificación de la Constitución de la Provincia impulsado por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres tuvo amplio respaldo de la ciudadanía alcanzando el 63,61% de los votos. La medida implica que en caso que una condena judicial sea confirmada, no será necesario un desafuero ni autorización legislativa para su ejecución.

El Referéndum para la modificación de la Constitución de Chubut, eliminando los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado y de dirigentes sindicales, impulsado por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, tuvo un amplio respaldo de la ciudadanía en las elecciones de este domingo 26 de octubre.

El acompañamiento para modificar dos artículos de la Constitución de la provincia para eliminar los privilegios para las figuras del Gobernador, Vicegobernador, magistrados, funcionarios y dirigentes gremiales obtuvo un 63,61% por el Sí, lo que convirtió a Chubut en la primera jurisdicción del país en avanzar en este camino.

Se trató de un plebiscito vinculante en el que los ciudadanos decidieron eliminar los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial que establecían inmunidades judiciales y de arresto para los diversos cargos públicos.

«En Chubut se terminaron los privilegios y todos somos iguales ante la ley» afirmó el Gobernador Torres al destacar los resultados obtenidos en las urnas.

Un cambio significativo

A partir de esta modificación, que entrará en vigencia una vez concluido el escrutinio definitivo del comicio, ningún funcionario, legislador, dirigente sindical o magistrado gozará de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal, aunque sí se mantiene el fuero de opinión, que protege la libertad de expresión.

Ahora en Chubut en caso que una condena judicial sea confirmada, no será necesario un desafuero ni autorización legislativa para su ejecución, dado que el objetivo es garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional, dos planteos efectuados desde hace varios meses por el gobernador Ignacio Torres.