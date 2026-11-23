Chubut reunió a las provincias de la región para coordinar recursos ante la temporada de incendios forestales

El encuentro se desarrolló en la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo, con la participación de Río Negro, Neuquén y organismos nacionales. El objetivo es fortalecer la articulación y garantizar una respuesta inmediata ante posibles emergencias en la región.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Bosques y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, encabezó un encuentro regional de coordinación para planificar la disponibilidad de recursos humanos y materiales de cara a la temporada de incendios forestales 2026-2027.

La reunión se desarrolló en la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo y contó con la participación del subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Lalo Pérez; y de Abel Nievas, en representación de la Secretaría de Bosques del Chubut, junto a representantes de las provincias de Río Negro y Neuquén, la Agencia Federal de Emergencias de la Nación, la Brigada Nacional Sur y el Servicio de Incendios de Parques Nacionales.

Durante la jornada se trabajó en la planificación y coordinación de los recursos operativos, logísticos y materiales disponibles en cada jurisdicción, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales incendios forestales y optimizar la asistencia entre los distintos organismos.

Cooperación regional para una respuesta inmediata

La coordinación entre Chubut, Río Negro, Neuquén y los organismos nacionales permite consolidar un sistema de respuesta regional, en el que las distintas jurisdicciones ponen a disposición sus recursos humanos, equipamiento y medios logísticos para intervenir de manera inmediata ante un incendio forestal.

Este esquema de cooperación posibilita reforzar los equipos de brigadistas en el terreno, disponer de herramientas y vehículos especializados, coordinar los medios de transporte y abastecimiento, y sumar capacidades operativas de acuerdo con la magnitud y complejidad de cada emergencia.

De esta manera, ante un incendio en cualquiera de las tres provincias, se podrá activar un despliegue conjunto de personal y recursos para fortalecer las tareas de combate, contener el avance de las llamas, proteger las viviendas y poblaciones cercanas, resguardar la infraestructura y minimizar el impacto sobre los bosques nativos y los ecosistemas de la región.

La planificación anticipada y el trabajo articulado resultan fundamentales para reducir los tiempos de respuesta y garantizar que cada jurisdicción cuente con el respaldo operativo necesario frente a una emergencia de gran magnitud.

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