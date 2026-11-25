Fue en Comodoro Rivadavia, durante el 3° Encuentro de Innovación y Talento Estudiantil en la Educación Técnico Profesional.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, reunió en Comodoro Rivadavia a representantes de 21 escuelas secundarias técnicas de toda la provincia. Fue durante el 3° Encuentro de Innovación y Talento Estudiantil en la Educación Técnico Profesional.

La propuesta combinó la presentación de proyectos, el intercambio de experiencias y visitas a empresas del sector productivo.

Organizado por el Ministerio de Educación, el encuentro propició un espacio para visibilizar el trabajo que se desarrolla en las instituciones de Educación Técnico Profesional (ETP), promover el intercambio entre estudiantes y docentes y fortalecer los vínculos entre la formación técnica y el mundo del trabajo. La iniciativa fue declarada de interés municipal mediante la Declaración Nº 53/26.

Proyectos, innovación y experiencias educativas

La primera jornada se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, donde más de 100 estudiantes y docentes de 21 escuelas secundarias técnicas presentaron proyectos y experiencias destacadas de sus comunidades educativas. Las exposiciones contaron con el acompañamiento de recursos digitales elaborados especialmente para la ocasión.

También participó el Centro de Formación Profesional Nº 1650 “San José Obrero”, que compartió su propuesta educativa y las producciones realizadas en los distintos talleres de formación.

El programa incluyó, además, dos charlas vinculadas con experiencias productivas e innovación. Micaela Oporto, diseñadora industrial, abordó la transformación de materiales y el aprovechamiento estratégico de la tecnología para desarrollar productos comercializables. Posteriormente, Alejandro Novillo y Andrés Coquiara presentaron “Hidroponía Centenario”, una iniciativa que integra conocimientos, insumos y tecnología de vanguardia para impulsar nuevas posibilidades en la producción agrícola.

Vinculación con el sector productivo

Durante la segunda jornada estudiantes y docentes realizaron visitas a las empresas Crown Point, Compañías Asociadas Petroleras S.A. (CAPSA), Pecom y Nova Energy. Los recorridos permitieron conocer instalaciones, bases de operaciones y distintos aspectos de la actividad petrolera en los yacimientos El Tordillo, Diadema Argentina, Km 9 y Barrio Industrial, respectivamente.

En el marco de estas actividades, participó el subsecretario de Políticas Educativas y Planeamiento, Martín Larmeu. También acompañó el concejal de Comodoro Rivadavia Pablo Bustamante, mientras que por CAPSA estuvo presente Guillermo Aranguren, gerente de los yacimientos Diadema y Bella Vista Oeste.

A lo largo de las dos jornadas, el encuentro articuló las experiencias de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en las escuelas con el conocimiento directo de los ámbitos laborales y productivos.

De esta manera, la propuesta contribuyó a generar nuevas oportunidades de intercambio y acercamiento entre la Educación Técnico Profesional y las actividades económicas de la región, poniendo en valor el talento, la creatividad y las capacidades de los futuros técnicos de Chubut.



