Después de 11 años, el Gobierno Provincial avanzó en la reglamentación para la actividad turística de buceo con lobos marinos de un pelo. La medida apunta a fortalecer el ordenamiento de la actividad, sin generar modificaciones inmediatas en los sitios que actualmente cuentan con autorización.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, aprobó la reglamentación de la Ley XI Nº 64 mediante el Decreto Provincial Nº 1841/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece pautas generales para el desarrollo de la actividad de buceo con la especie de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) con fines turísticos, procurando compatibilizar el desarrollo de la actividad con la conservación de la especie, la protección del ambiente, la seguridad de las personas y el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad turística.

La medida se enmarca en una política de ordenamiento de las actividades turísticas vinculadas a la naturaleza, que busca diversificar y fortalecer la oferta provincial, garantizando al mismo tiempo la protección del patrimonio natural, la conservación de las especies y la seguridad de quienes participan de estas experiencias.

En este sentido, la reglamentación establece herramientas para organizar el funcionamiento de cada sitio donde se desarrolle la actividad, contemplando sus características ambientales, biológicas y operativas. Entre ellas, se prevé la elaboración de Planes de Gestión de Sitio, que permitirán determinar las condiciones particulares de funcionamiento, las modalidades admitidas, los cupos, las distancias de interacción, los períodos y las medidas de seguridad y protección ambiental correspondientes.

Asimismo, se establecen obligaciones y requisitos para los prestadores turísticos, junto con mecanismos de fiscalización y seguimiento que permitirán mejorar los estándares de calidad del servicio y adecuar las condiciones operativas a criterios técnicos y científicos.

Continuidad de las actividades actualmente autorizadas

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se destaca que la reglamentación no implica cambios inmediatos en el funcionamiento de las actividades de snorkeling con lobos marinos que actualmente se desarrollan en los sitios habilitados del Chubut.

En este sentido, el artículo 12 del decreto establece que, hasta tanto la Autoridad de Aplicación determine las condiciones y los plazos correspondientes para la adecuación al nuevo marco normativo, continuarán aplicándose las condiciones operativas contempladas en las autorizaciones vigentes, siempre que no resulten incompatibles con la legislación y las disposiciones complementarias.

De esta manera, la Provincia avanza en la consolidación de un marco regulatorio que permitirá brindar mayor previsibilidad a los prestadores, fortalecer el desarrollo de esta experiencia turística y garantizar su crecimiento bajo criterios de sustentabilidad y conservación de la fauna marina.