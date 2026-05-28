Chubut refuerza su política de lucha contra el narcomenudeo

Representada por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, la provincia tuvo una destacada participación en la Mesa Interjurisdiccional de Trabajo del Programa Nacional de desfederalización y asistencia contra el microtráfico de estupefacientes (PRONADEM), de la que fueron parte autoridades de otras jurisdicciones del país y funcionarios nacionales.

El Gobierno del Chubut continúa avanzando en la implementación de un proceso de desfederalización del narcomenudeo y en ese marco tuvo una activa participación en la Mesa Interjurisdiccional de Trabajo del Programa Nacional de desfederalización y asistencia contra el microtráfico de estupefacientes (PRONADEM), realizada en el Ministerio de Justicia de la Nación con la participación de autoridades nacionales y de distintas provincias del país.

En representación del Chubut asistió el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, quien remarcó la importancia de este encuentro, que encabezó el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, «al promover el debate técnico respecto de los alcances de la desfederalización, además de fortalecer la cooperación interjurisdiccional y avanzar en criterios comunes de actuación y coordinación».

En ese marco, el funcionario confirmó que «desde Chubut comprometimos firmar acuerdos con el PRONADEM y vamos a avanzar con nuestra mesa de trabajo creada por decreto del gobernador Ignacio Torres y se va a sumar un delegado del Ministerio de Justicia de la Nación para colaborar con la provincia en el proceso».

Cabe recordar que días pasados el gobernador Ignacio «Nacho» Torres dispuso por decreto la convocatoria a una Mesa de Trabajo Interjurisdiccional, orientada a coordinar acciones y elaborar un proyecto de ley que regule este esquema en el ámbito provincial, siendo esta una iniciativa clave para fortalecer la investigación y persecución de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes en menor escala.

Del encuentro desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron además de Chubut, las provincias del Chaco, Corrientes, Catamarca y Neuquén; asistiendo también el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena.

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