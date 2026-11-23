El Gobierno provincial acompañará la competencia internacional de carreras de aventura que reunirá a deportistas de 12 países y recorrerá distintos escenarios de la Cordillera y el Parque Nacional Los Alerces.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, acompañará la realización de la XK Race Patagonia Esquel 2026, una competencia internacional que se desarrollará del 21 al 28 de noviembre y convocará cerca de 200 atletas de distintos países, consolidando a la región como escenario de grandes eventos deportivos y turísticos.

La carrera forma parte del circuito Adventure Racing World Series (ARWS) y contará con equipos de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Países Bajos, México, Guatemala, Uruguay, Chile, Paraguay y Ecuador. La competencia tendrá como sede a Esquel y atravesará distintos ambientes naturales de la región, con recorridos que incluyen sectores del Parque Nacional Los Alerces.

Promoción turística y acompañamiento institucional

En el marco del acompañamiento provincial, Chubut contará con un stand institucional de promoción turística que estará presente en etapas clave de la competencia, acercando información sobre los destinos, atractivos y experiencias que ofrece la provincia a los deportistas, equipos técnicos, acompañantes y visitantes internacionales.

La iniciativa permitirá aprovechar la convocatoria del evento para fortalecer la difusión de la oferta turística chubutense, poniendo en valor especialmente los atractivos de la Cordillera, sus áreas naturales protegidas y las múltiples actividades vinculadas al turismo activo y de aventura.

Una competencia internacional en escenarios naturales de Chubut

La XK Race propone una exigente carrera de expedición que combina trekking, mountain bike, kayak, packraft y técnicas de cuerdas, con distintas distancias según las categorías participantes.

El desafío principal será la categoría Elite, con un recorrido de 500 kilómetros en modalidad non-stop, mientras que las categorías Desafío-Pro y Aventura contemplan circuitos de 350 y 250 kilómetros, respectivamente.

La competencia representa una oportunidad para mostrar internacionalmente los paisajes, atractivos y posibilidades que ofrece la Cordillera chubutense para el desarrollo del turismo deportivo y de naturaleza. Además, el equipo ganador de la categoría Elite obtendrá una inscripción para participar del Campeonato Mundial de Carreras de Aventura 2027, que se realizará en Croacia.

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